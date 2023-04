„Excellence Award“ für die Purkersdorfer Sina und Andreas Schmid

Auszeichnung für Café-Puls-Moderator Andreas Schmid und seine Ehefrau Sina. Die beiden haben den deutschen „Excellence Award“ gewonnen. „Für uns ist es eine absolute Wertschätzung so geehrt zu werden und zeigt uns ganz klar, dass sich die harte Arbeit im Vorfeld ausgezahlt hat und wir auf dem richtigen Weg sind“ freuen sich Sina und Andreas Schmid in einer ersten Reaktion.

Insgesamt haben 125 Teilnehmer aus 13 Nationen am internationalen „Speaker Slam“ in Deutschland teilgenommen. Ausgezeichnet werden die Redner für ihre Wortgewandtheit aus, sie haben nur wenige Minuten Zeit, eine Keynote zu präsentieren. Danach werden ihre Reden von einer Fachjury bewertet.

Mit ihrem Thema „Erfolgreich entscheiden kann man lernen“ haben die Schmids begeistert und den „Excellence Award“ nach Hause geholt. Jurymitglied Herrmann Scherer betont: „Die Art und Weise des hin- und her Spiels bei einem Speaker-Paar, wie Schmid und Schmid es macht, ist nahezu einzigartig.“ Über dieses tolle Feedback freuen sich Andreas und Sina Schmid besonders. „Die Jury hat auch gemeint, dass man gespürt hat, dass wir auch abseits der Bühne ein starkes Team sind. Zum Erfolg hat hier wahrscheinlich eine Kombination aus Erfahrung, Besonderheit und Alleinstellungsmerkmal aber auch Unterhaltung und Wiedererkennung geführt“, sind die Beiden überzeugt.

„Genießen es, Publikum gemeinsam zu verzaubern“

Andreas und Sina Schmid sind sich nicht nur privat eine Stütze, sondern auch im Beruf und besonders auf der Bühne. „Darum lieben und genießen wir es unser Publikum gemeinsam zu verzaubern. Bis die Keynotes stehen, ist es meist ein etwas längerer Weg. Diskussionen und viele wichtige Entscheidungen sind zu treffen und gewöhnlich ist man ja nicht immer einer Meinung. Aber gut Ding braucht eben manchmal Weile und dafür wurden wir belohnt.“ Besonders herausfordernd war für die Schmids als einziges Paar teigenommen zu haben. „Eine Message in vier Minuten zu verpacken und dabei noch motivierend und inspirierend zu sein ist generell schon keine so einfache Sache. Das alles dann auch noch abgestimmt auf zwei Personen, das geschickte ‚Zuwerfen der Bälle‘, sich dabei nicht zu verzetteln und auf den Punkt zu kommen, zählt zur Königsklasse in der Speaker-Business“, so die Schmids, die zwar im Vorfeld grundsätzlich einen Plan hatten, diesen aber dann einen Tag vor dem Slam verworfen haben.

„Speaker erzählen in der Regel ja irgendwie auch immer eine Geschichte und die war dann auch unser Aufhänger. Nur sind wir von der eigentlichen Story komplett abgekommen und habe sie sehr kurzfristig mit einer anderen ersetzt.“ Die Purkersdorfer haben sich dann für eine Geschichte entschieden, in der sich jeder widerspiegeln kann. „Und wir so unsere Message leichter transportieren können.“

Das Thema Entscheidungen begleitet Andreas und Sina Schmid auch in ihrem Business. In ihren Keynote-Speaches, Seminaren und Webinaren lehren sie verschiedene Techniken zur besseren und schnelleren Entscheidungsfindung.

„Das Thema Entscheidung ist, so denken wir, nicht nur wichtig für uns, sondern wichtig für jeden einzelnen“, sind die beiden überzeugt. Alles im Leben sei eine Entscheidung. „Entscheidungen zu treffen fällt ganz vielen Mensch schwer und genau hier unterstützen wir mit den richtigen Techniken. Denn erfolgreich zu entscheiden kann man tatsächlich lernen.“

Neben ihrer Agentur will das Ehepaar jetzt auch noch einen Podcast starten – zum Thema – wie könnte es anders sein – Entscheidungen. Zu hören sein wird der Podcast ab Juni, voraussichtlich alle 14 Tage. „Wer weiß, vielleicht schaffen wir es auch ein wöchentliches Format zu produzieren“, meinen sie.

