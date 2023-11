Wildessen in Pressbaum spielte 1.800 Euro für den guten Zweck ein

„Der Regen am Freitag hat mich schon leicht verzweifeln lassen, aber glücklicherweise war das Wetter am Samstag einfach traumhaft“, freut sich Manfred Rieger, Initiator des Wildessens am Pressbaumer Hauptplatz für den guten Zweck. Gemeinsam mit der Pro Pressbaum SPÖ und dem Lions Club Purkersdorf wurden alle 250 Portionen Wildragout ausgegeben. „Unglaublich, wie viele Gäste unsere Aktion gegen die Armut unterstützt haben“, ist Rieger begeistert.

Auch Alfred Gruber von der Pro Pressbaum SPÖ war sehr zufrieden mit der Veranstaltung. „Hilfe vor Ort geht ganz einfach - das Zauberwort heißt 'machen'", so Gruber, der sich auch bei Familie Hügel und den SPÖ-Mitgliedern für die Hilfe bei der Ausgabe von Wildragout und Getränken bedankte.

Beeindruckt vom großen Erfolg war auch Lions Club Purkersdorf Präsident Michael Holub. Insgesamt konnten mehr als 1.800 Euro eingenommen werden, damit wird Familien in der Region rasch und unbürokratisch geholfen. „Mit so einem Erfolg haben wir in den kühnsten Träumen nicht gerechnet“, so Holub. Einer Wiederholung der Benefizveranstaltung steht nichts mehr im Weg, sind sich Holub, Rieger und Gruber einig.