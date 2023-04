1.000 Euro für die Purkersdorfer Bühne gespendet

Erstmals veranstaltete die Bühne Purkersdorf ein Benefiz-Jubiläums-Konzert zugunsten der Bühne. Ohne Gage, dafür mit voller Freude spielten insgesamt vier Gruppierungen: die T. Family Stage Band rund um Bühnenchef Karl Takats, Heli Deinboek und Karin Daym, die Purkersdorf All Stars und als Extended-Variante mit Sängerin Niddl und Bläsern. Jetzt steht auch die Spendensumme fest: 1.000 Euro konnten für die Veranstaltungsstätte eingenommen werden. „Das wird sofort in der Sekunde in die regionale Kulturförderung gesteckt“, verspricht Takats.

