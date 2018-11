Mit einer geistreichen und zugleich witzigen Lesung füllten Kammerschauspieler Franz Wagner und sein muskalischer Begleiter Fritz Bruckner das Pfarrheim. Das Duo erntete von den Besuchern für seine humorvolle Interpretation der Texte von Größen wie Arthur Schnitzler, Peter Altenberg, Wilhelm Rudnigger und Karl Valentin viel Applaus.

Der Abend sollte dabei aber nicht alleine der Unterhaltung des Publikums dienen. Vielmehr wurde diese Veranstaltung zur Unterstützung eines guten Zwecks ins Leben gerufen.

Denn die Gäste hatten im Zuge der Aufführung von „Wiener Melange“ die Gelegenheit, für das Entwicklungsprojekt „Kampf gegen Hunger und Elend in der D.R. Kongo“ zu spenden.

„Wir freuen uns sehr, dass so viele Gäste erschienen sind und unser Vorhaben so großzügig unterstützten. Da wir demnächst einen Ausbau mehrerer Gebäude anstreben, ist vor allem jetzt jede Spende willkommen“, sagt Pfarrer Laurent. Der nächste Besuch der Region ist wegen derzeitigen politischen Unruhen für das Jahr 2019 angesetzt.

Demnächst will der Geistliche außerdem gemeinsam mit seinen Mit-Organisatoren Wilhelm und Thilde Slama ein neues Schulgebäude sowie eine Kirche fertigstellen.

„Bei der Schule wurde der Rohbau bereits fertiggestellt. Allerdings wollen wir die übrigen Baumaßnahmen möglichst zeitnah abschließen, da wir mehr Platz für die Kinder brauchen“, erzählt Willi Slama

Für das bereits fertiggestellte Gotteshaus in der Demokratischen Republik Kongo werden zudem noch Bänke benötigt.

Des Weiteren widmen sich die Unterstützer derzeit dem Sammeln von Brillengestellen, die sie ebenfalls den Bedürftigen in der Republik Kongo zukommen lassen werden. „Hierzu sind wir eine Kooperation mit dem Optiker Gerhard Pichl aus Purkersdorf eingegangen, der uns seine alten Gestelle übergibt. Diese stellen im Kongo nämlich eine Mangelware dar und sind für die dortige Bevölkerung nicht erschwinglich“, sagt Slama.

Das Hilfsprojekt trägt Früchte

Bisher hat Pfarrer Laurent gemeinsam mit Familie Slama in der Republik Kongo schon sehr viel erreicht. So sind neben einer bereits existierenden Schule auch eine Geburten- und Krankenstation in Betrieb.

Das bereits vielseitige Angebot wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen, wobei durch die Institutionen auch viele Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.

„Die Dankbarkeit der Menschen und das Ausmaß, in dem die Einrichtungen in Anspruch genommen werden, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das freut uns natürlich sehr - wir werden auch in den kommenden Jahren alles daran setzen, die Infrastruktur in der Region auszubauen“, resümiert Slama.