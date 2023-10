Manfred Rieger kocht für karitative Zwecke in der Region

Erstmalig findet in Pressbaum eine Benefizveranstaltung von Manfred Rieger, dem Lions Club Purkersdorf sowie der Pro Pressbaum SPÖ am Pressbaumer Hauptplatz statt. Anlass ist der Internationale Tag der Armut, wie Manfred Rieger informiert. Der Pressbaumer kocht monatlich ehrenamtlich im erzbischöflichen Palais zur Lebensmittel-Rettung. „Diesmal hat das jemand anderer übernommen, also hatte ich Zeit und wollte auch eine Benefizveranstaltung für Pressbaum organisieren“, berichtet er. Rieger verkocht Wildfleisch aus dem Wolfsgrabener Revier mit Unterstützung der Wienerwald Jägerschaft.

„Die Veranstaltung findet im Rahmen des Bauernmarktes statt. Man kann das Essen vor Ort genießen oder mit nach Hause nehmen“, so Rieger, der sich schon über viele Vorbestellungen freut. 250 Portionen bereitet er vor. „Das Wildragout koche ich schon am Freitag und die Knödel werden zeitig in der Früh am Samstag gemacht. Schließlich sollen die ja frisch sein“, meint der Koch, der alles auf seinem Bauernhof in Rekawinkel vorbereiten wird.

Die Getränke - darunter auch frischer Sturm - werden von der Pro Pressbaum SPÖ zur Verfügung gestellt, die auch beim Ausgeben von Essen und Trinken mitarbeiten wird. „Uns war sofort klar, dass wir da helfen wollen“, so SPÖ-Stadtrat Alfred Gruber. Unterstützen wird auch der Lions Club Purkersdorf. Ihm kommen sämtliche Einnahmen zugute, gespendet wird an regionale, karitative Initiativen. „Armut hat kein Gesicht, gerade in letzter Zeit häufen sich Anfragen um finanzielle Unterstützung - beispielsweise bei den Schikurskosten“, weiß Rieger, der selbst Mitglied beim Lions Club ist. Das bestätigt auch Lions-Präsident Michael Holub: „Leider werden die Anfragen um Unterstützung in der Region immer mehr. Gerade Familien mit Kindern wenden sich immer mehr an uns. Hier rasch zu helfen ist eine unserer Hauptaufgaben.“

Termin ist am Samstag, 4. November, von 10 bis 14 Uhr am Pressbaumer Rathausplatz, geboten wird Sturm sowie Wildragout mit Semmelknödel und Preiselbeeren.