Die Mauerbacher Gemeinderatssitzung beginnt mit einem Bürgeranliegen. Einer Bürgerin ist aufgefallen, dass vor allem entlang der Hauptstraße immer mehr Bäume gefällt werden „ohne nachgepflanzt zu werden“, gibt sie an. Seit letztem Sommer häufen sich diese Fällungen immer öfter.

„Ich fahre in der Früh ins Büro, und wenn ich abends nach Hause fahre, kenne ich Mauerbach nicht mehr“, ärgert sich die Mauerbacherin, die auch auf viele andere Gemeindebürger verweist, die sich eine alleeartige Bepflanzung entlang der Hauptstraße wünschen. Seitens der Gemeinde ist man sich der Lage bewusst, und Bürgermeister Peter Buchner (ÖVP) gibt das Wort an Monika Iordanopoulos-Kisser (Grüne), Vorsitzende des Umweltausschusses, weiter.

„Wenn der Umweltausschuss ein gutes Konzept vorlegt, dann soll es auch am Geld nicht scheitern“ Bürgermeister Peter Buchner

„Es gab im Vorjahr eine Begehung im Bereich zwischen Spar und Blumengeschäft“, versichert Iordanopoulos-Kisser, dass sich die Gemeinde bereits mit dem Thema auseinandersetzt. Gegen Ende des letzten Jahres war jedoch kein Geld mehr im Budget übrig. Zudem hat dann auch bereits der Winterdienst begonnen.

Die Grünen plädieren dafür, in diesem Fall vielleicht etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, damit auch nachhaltig vorgesorgt ist. Bürgermeister Peter Buchner ist grundsätzlich dafür. „Wenn der Umweltausschuss ein gutes Konzept vorlegt, dann soll es auch am Geld nicht scheitern“, erklärt Buchner. Derzeit ist der Umweltausschuss damit beschäftigt, eine Baumart zu finden, die nicht zu teuer und auch pflegeleicht ist. „Die Mitarbeiter des Bauhofes sind mit ihrer Arbeit ausgelastet und können sich nicht auch noch um die Baumpflege kümmern“, merkt Buchner an. Der Ausschuss arbeitet daran und stellt Versuchsbeete in Aussicht, die auch die Fläche neben der Hauptstraße verzieren sollen.