Neulengbacher schreibt Doktorarbeit über Purkersdorfer Szene-Lokal

Der Neulengbacher Meisterfotograf und Filmemacher Markus Berger hat die Pandemie zur Fortbildung genützt und sein Doktorratsstudium erfolgreich abgeschlossen.

Zunächst absolvierte Berger das Masterstudium „Qualitätsjournalismus“ an der Donau Uni Krems und wurde „Master of Arts“. Schon damals gab es Überlegungen für ein Doktorratsstudium. Doch es sei sehr schwierig, ein passendes Dissertationsthema und einen Betreuer zu finden, erzählt der Neulengbacher.

Nach zwei Jahren Vorbereitung und vielen Gesprächen mit Dozenten fand Markus Berger im Studienzentrum Hohe Warte Wien die richtigen Betreuer für seine wissenschaftliche Arbeit über das Szenelokal Nikodemus in Purkersdorf. Der Arbeitstitel der Dissertation: „Erfolgsfaktoren für die Erlangung einer gastronomischen Monopolstellung – untersucht am Beispiel eines Szenelokales“.

Es sei naheliegend, dass er sich mit diesem Thema beschäftigt habe, so Berger: „Seit fast 30 Jahren kenn‘ ich den Betreiber und die langjährige Historie des Gasthofes.“

Das Lokal in Purkersdorf hat eine lange Geschichte. Die „Erfolgsfaktoren für die Erlangung einer gastronomischen Monopolstellung“ hat Markus Berger in seiner Dissertation erforscht. Reproduktion/Markus Berger

Die Geschichte des Nikodemus als Musikerlokal im Wienerwald beginnt bereits im Jahr 1785, als nachweislich Wolfgang Amadeus Mozart im Gasthaus „Goldener Adler“ speiste.

Heute betreibt hier Niki Neunteufel sein Kultlokal. Der Gastronom sei von Anfang an von der Idee einer wissenschaftlichen Arbeit über sein Lokal begeistert gewesen, freut sich Markus Berger: „Er hat mich in den zwei Jahren der Studienzeit immer unterstützt und stand auch spätabends, wenn mir wieder eine Frage eingefallen ist, immer bereit, mir Auskunft über seine Familie Neunteufel und deren Familiengeschichte zu geben.“

In den vergangenen zwei Jahren forschte und schrieb der Fotograf also an seiner Dissertation. Er durchforstete alte Bücher und Aufzeichnungen, er recherchierte im Stadtmuseum Purkersdorf, er interviewte viele Purkersdorfer.

Mit 53 Jahren zum Doktortitel

Der 53-Jährige freut sich, dass er heuer sein Projekt abschließen konnte. Die Arbeit habe Spaß gemacht, auch wenn zwischendurch die Motivation einmal ein wenig nachließ. Anstrengend sei die Prüfung durch einen „Plagiat Checker“ gewesen, aber es sei alles im grünen Bereich gewesen, ist Berger erleichtert.

Was sind nun Erfolgsfaktoren für die Erlangung einer gastronomischen Monopolstellung? Welche Erkenntnisse hat die Forschung gebracht? „Also einige Faktoren sind sicherlich die Resilienz des Betreibers und die Werkzeuge einer zielgerichteten und zukunftsweisenden PR-Strategie“, erläutert der frisch gebackene Doctor of Science.

Natürlich sei es auch hilfreich, immer wieder prominente Gäste im Lokal zu haben und deren Auftritte auch medial zu vermarkten. Und an Promis hat es im Nikodemus nicht gemangelt: Falco, Wolfgang Ambros oder Ostbahn Kurti haben hier genauso gespielt wie Nena, Konstantin Wecker, Hubert von Goisern oder Christina Stürmer. Auch S.T.S., EAV und Musiker von Queen waren im Nikodemus zu Gast.

Niki Neunteufel stehe zu 100 Prozent zu dem, was er macht, betont Markus Berger: „Er ist authentisch. Er lebt und liebt seinen Beruf als Wirt.“

Für den Neulengbacher Meisterfotografen hat sich das Berufsleben nicht durch das Studium und durch die Pandemie verändert: „Ich habe mein Leben aufs Wesentliche reduziert. Ich gestalte das Leben einfacher, ich bin dankbar für jeden Tag und bereit für Veränderungen.“

Sein Fotostudio hat Markus Berger an zwei Tagen in der Woche und nach Terminvereinbarung geöffnet. Eines seiner großen Ziele ist es, mehr in der Dokumentarfilm-Branche Fuß zu fassen. Der Weg dorthin sei schwierig, da die Qualitätsansprüche sehr hoch sind: „Aber Ausdauer und Durchhaltevermögen habe ich ja schon von meinen zwei Studien gelernt.“

Die Feierlichkeiten zum bestandenen Studium werden nachgeholt, soweit es die Pandemie zulässt. Wo gefeiert wird, ist klar: im Nikodemus.