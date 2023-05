Schüler der Mittelschule Pressbaum kochten mit Gastwirt

Bereits zum dritten Mal fand die Kooperation der Mittelschule Pressbaum mit Gastwirt Roland Mayer und David Sandler von der HTS St. Pölten (Höhere Tourismusschule der WKNÖ) statt. Die beiden Köche zauberten mit den Schülern der 3A ein dreigängiges Menü auf den festlich gedeckten Tisch. Zum anschließenden Essen kamen Agathe Köllner, Direktorin der Volksschule Pressbaum, Irene Szerencsics von der Bildungsdirektion für NÖ, Claudia Bock, Bürgermeisterin von Wolfsgraben und Ramazan Serttas, WKO- Bezirksstellenleiter der Einladung nach.

Für den ersten Gang, eine Gemüsebrühe mit Kräuterfrittaten, bekamen die Schüler Unterstützung von ihrer Lehrerin Elisabeth Ebner. Den zweiten Gang, eine Hühnerroulade mit Tomatenpesto und Gnocchi, kochten die begeisterten Schüler mit Roland Mayer und seinem Lehrling Tobias Lösl. Die Nachspeise, ein gebackenes Erdbeertörtchen, wurde gemeinsam mit HTS-Lehrer David Sandler und zwei seiner Schülerinnen hergestellt.

Mayer betreute auch die Schüler im Service und zeigte ihnen das Präsentieren der Speisen und die richtige Handhabung beim Servieren. „Wir freuen uns, dass Roland Mayer unseren Schülern die Möglichkeit gibt, erste Erfahrungen in der Gastronomie zu sammeln. Der gemeinsame Vormittag zeigt den Schülern, ob sie Spaß und Interesse an einer Lehre in der Gastronomie hätten”, zeigt sich Schulleiter Thomas Pölzl von der Kooperation angetan. Umgekehrt sucht auch Mayer ganz bewusst den Kontakt zu den Schülern und legt mit der Aktion eventuell den Grundstein für ein zukünftiges Lehrverhältnis.

