Gablitz: Ein Ja-Wort mit 92 und 88 Jahren

Seit 40 Jahren sind sie zusammen – erst jetzt haben Sylvia und Herbert Hammerstorfer den Schritt zum Standesamt gewagt. „Vor ein paar Tagen hat meine Frau nicht schlafen können. Sie hat mich dann um Mitternacht aufgeweckt und gemeint, dass wir doch heiraten sollten“, erzählt Herbert Hammerstorfer.

„Gebrannte Kinder scheuen bekanntlich das Feuer“

Der 92-Jährige hat gemeinsam mit seiner Sylvia in den vier Jahrzehnten Partnerschaft immer wieder mal überlegt, ob sie heiraten sollen, es dann aber auf die lange Bank geschoben. „Wir haben uns schließlich auch so gut vertragen“, so Hammerstorfer. Und auch, weil beide bereits eine Ehe hinter sich hatten, waren sie eher zurückhaltend. „Gebrannte Kinder scheuen bekanntlich das Feuer“, fügt Sylvia Hammerstorfer hinzu.

„Und damit das diesmal nicht wieder passiert, haben wir gleich Nägel mit Köpfen gemacht“, lacht der 92-Jährige. Am nächsten Tag wurde am Standesamt angerufen und ein paar Tage später war auch schon der Hochzeitstermin. „Ich bin sehr froh, dass wir es jetzt geschafft haben“, freut sich die 88-jährige Sylvia Hammerstorfer.

Die beiden haben in intimen Rahmen nur mit Standesbeamtin Regina Stroißmüller geheiratet. „Wir wollten das ohne Trauzeugen nur für uns im Stillen machen. Es war wunderschön und hat uns sehr gut gefallen. Auch das Standesamt war toll hergerichtet“, freuen sich die Frischvermählten, die seit vielen Jahren in Gablitz ihre Heimat gefunden haben. Zum Geheimnis ihrer langen Partnerschaft verrät das Ehepaar: „Wir hatten nie große Unklarheiten, unsere Beziehung ist immer gut dahin gelaufen.“

Demnächst soll dann aber noch mit Freunden die Hochzeit gefeiert werden.

