Der Start in die Schule ist für Kinder eine aufregende Zeit. Besonders nach der Volksschule verlieren sich die meisten Mitschüler wieder aus den Augen. Auch bei der Klasse, die im Jahr 1969 mit dem „Ernst des Lebens“ begonnen hat, war das nicht anders. Nun sind 50 Jahre seit dem allerersten Schultag vergangen.

privat Die Volksschüler damals bei ihrer Erstkommunion. 50 Jahre später gibt es ein Wiedersehen.

Der Gablitzer Andreas Bandion hat gemeinsam mit Werner Krojer versucht, nun die ehemaligen Klassenkameraden für ein Klassentreffen zusammenzutrommeln. Von 36 Schülern sind 20 zum 50-jährigen Klassentreffen gekommen. „Leider sind auch schon vier ehemalige Klassenkameraden gestorben“, erzählt Bandion über seine Nachforschungen.

Teilweise war es gar nicht so einfach, die Kollegen ausfindig zu machen. „Einige haben wir über Eltern gefunden, die noch in Gablitz wohnen“, erzählt Bandion. Treffpunkt war natürlich in der Ferdinand Ebnergasse, direkt vor der Volksschule.

Einige haben einander gleich wieder erkannt

Gegen 17 Uhr trafen die ehemaligen Volksschüler ein. Einige wurden sofort wieder erkannt, bei anderen wurde vorsichtig nach dem Namen gefragt. Gefreut haben sich aber alle wieder am Ort, wo die Schulkarriere begonnen hat, zu stehen. Nach dem großen Wiedersehen vor der Schule ging es hinauf auf die Hochramalm, wo über alte Geschichten aus der Volksschulzeit geplaudert wurde. „Es war ein sehr herzliches Beisammensein“, freut sich Bandion, dass alles so gut geklappt hat. Alle ehemaligen Volksschüler haben sich untereinander gut verstanden.