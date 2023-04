Diskussion um neue Vernetzungs-App in Pressbaum

Bei der Gemeinderatssitzung wurde eine App präsentiert, die der allgemeinen Vernetzung von Bürgern, Vereinen, Gemeinde und Gewerbetreibenden zur Verfügung steht. Ein Vertreter der Firma Cities informierte über die Funktionen dieser App.

Bürgerliste-WIR!-Stadtrat Manfred Woletz betonte, dass man damit viele Möglichkeiten habe. „Man kann viele Bürger erreichen und allumfassend informieren. Außerdem wird ein Mitarbeiter für die Region abgestellt, der uns betreut“, so Woletz, der die App für sehr sinnvoll hält. Auch könne so der Tourismus vorangetrieben und von Tagesgästen auf Nächtigungsgäste erweitert werden, ist Woletz überzeugt. Geht es nach seinem Zeitplan, wäre ein Start mit Anfang des kommenden Jahres optimal. „Im Herbst könnten wir dann beginnen mit dem aufsetzen der App“, so Woletz.

Pro Jahr soll die App 11.727 Euro (netto) kosten, für Vereine ist die App gratis, Gewerbetreibende müssen pro Jahr 379 Euro bezahlen. ÖVP-Stadtrat Thomas Tweraser hält fest, dass man jetzt schon die Gemeindeapp „Gem2go“ habe, die sehr wartungsarm sei. Außerdem müsse man sich auch anschauen, was dann mit der gemeindeeigenen Webseite passieren soll. ÖVP-Stadtrat Manfred Naber hielt außerdem fest, dass er aufgrund der laufenden Kosten nicht mit ruhigem Gewissen zustimmen könne.

Es wurde besprochen, das Thema noch einmal im Ausschuss zu behandeln und dass voraussichtlich in der nächsten Gemeinderatssitzung darüber abgestimmt werden soll.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.