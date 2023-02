„Gablitz hilft“ in Syrien: „Wir helfen, solange wir können“

Das Team „Gablitz hilft“ betreibt eine Schule und ein Kinderhaus im Erdbebengebiet in Syrien. Die Bildungseinrichtung ist zwar verschont geblieben, dennoch ist das Gebäude derzeit geschlossen. „Die sechs Lehrer und Betreuer sind stattdessen mit einer mobilen Küche in der Region vor Ort“, berichtet Astrid Wessely vom Verein.

„Die mobile Küche hatten wir bereits während der Kälte vor Weihnachten aktiviert“, erzählt Wessely. Im Moment untersuchen Statiker und Fachleute das Gebäude, das vom Verein Gablitz hilft betrieben wird.

Täglich werden in den Städten rund um das Flüchtlingslager bei Idlib 500 Mahlzeiten ausgegeben. Die Situation sei verheerend. Die Dörfer und Städte sind buchstäblich zerbröselt. Was an Infrastruktur nach zwölf Jahren Krieg noch stand, stürzte in sich zusammen. Klirrende Kälte mit derzeit minus sechs Grad erschwert das Leben dramatisch.

Wessely kann berichten, dass es den 170 betreuten Kindern soweit gut gehe. Die prekäre Situation mit nur einem Zeltdach über dem Kopf war bei den schweren Erschütterungen ein großer Vorteil.

„Wir können keine Sachspenden hin liefern. Es gibt keine Korridore.“ Der Verein bittet aber dringend um Geldspenden. Eine Mahlzeit kostet 1,50 Euro, ein Preis der auch hierzulande für dieselbe Verkostung mit Grundnahrungsmitteln aufgebracht werden müsste. Die Ausgabe der Mahlzeiten will das Team weiter aufrechterhalten. „Da wir die Hilfe aus Spendengeldern finanzieren, können wir helfen, solange uns Gelder dafür zur Verfügung stehen“, sagt Astrid Wessely.

Team Gablitz hilft - Flüchtlingshilfe

Betreff: #gablitzkitchen

IBAN: AT03 2011 1828 5223 6800

