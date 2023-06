„Miniladen“ für Wolfsgraben geplant

Die Gemeinde sucht für einen künftigen Bauernladen oder Nahversorger einen Betreiber oder eine Betreiberin. „Einen Platz dafür gibt es bereits“, teilt Bürgermeisterin Claudia Bock mit. Vorgesehen ist der „Miniladen“ an der Hauptstraße 46 beim alten Sammelzentrum. Allerdings muss dieser Bereich erst dafür adaptiert werden. Ein Abbruchbescheid für das dort befindliche Objekt, dass sich in Gemeindebesitz befindet, liegt bereits vor. „Ein Abbruch ist notwendig, weil das Objekt nicht mehr in einem Zustand ist, um damit etwas anzufangen“, fügt Bock hinzu.

Bevor man mit den Arbeiten beginnt, will man aber erst einen Betreiber finden. Bis es in der Gemeinde also einen kleinen Nahversorger geben wird, wird es noch dauern. Die Gemeinde will jedenfalls mögliche Betreiber finanziell bei Errichtung, Infrastruktur sowie Werbungskosten unterstützen. Geboten werden sollen Lebensmittel aus der Region.