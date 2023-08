Jugendrotkreuz Purkersdorf-Gablitz: Erste Hilfe steht im Vordergrund

Das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz sucht Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer und hat aus diesem Grund zu einem Infoabend auf die Bezirksstelle nach Purkersdorf geladen. Jugendgruppenleiter Martin Schmutzer gab eine Einführung in die Jugendarbeit beim Roten Kreuz. Insgesamt haben drei Interessenten teilgenommen, berichtet Clara Hlavka vom Roten Kreuz. Zwei davon sind bereits beim Roten Kreuz und wollen ihr Tätigkeitsfeld erweitern. Eine Zusage für die Mitarbeit in der Jugendbetreuung gab es bereits am selben Abend. „Selbstverständlich freuen wir uns über weiteren Zuwachs“, so Hlavka.

In der Jugendgruppe des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz gibt es derzeit sechs Jugendliche, ab zwölf Jahren kann man teilnehmen. Ab dem 17. Geburtstag ist es möglich, die Ausbildung zum Rettungssanitäter beziehungsweise zur Rettungssanitäterin zu beginnen. „Momentan befindet sich ein ehemaliges Jugendrotkreuz-Mitglied in der Ausbildung zum Rettungssanitäter“, weiß Hlavka.

Neben den regelmäßigen Jugendgruppenstunden veranstaltet das Jugendrotkreuz mit den Kindern und Jugendlichen Ausflüge, zum Beispiel zu befreundeten Einsatzorganisationen, und im Sommer finden Jugendlager statt, bei denen die Jugendgruppe Erste-Hilfe-Bewerbe absolviert. „Das Thema Erste Hilfe steht im Jugendrotkreuz selbstverständlich im Vordergrund, allerdings haben die Jugendlichen auch die Möglichkeit, in weitere Aufgabengebiete des Roten Kreuzes Einblick zu bekommen“, so Hlavka. Nach einer eigenen Ausbildung können die Mitglieder des Jugendrotkreuzes beispielsweise als Blutbuddys beim Blutspenden oder als Jugendreporter die Öffentlichkeitsarbeit des Roten Kreuzes unterstützen.

Wer Interesse hat, beim Jugendrotkreuz mitzumachen, kann sich jederzeit bei Jugendgruppenleiter Martin Schmutzer melden: Martin.Schmutzer@n.roteskreuz.at. Wer sich beim Roten Kreuz engagieren möchte, kann sich jederzeit online über das Portal melden (https://participate.roteskreuz.at/die-passende-jacke-at_formular/) oder persönlich bei der Freiwilligenkoordination unter folgender E-Mailadresse: freiwilligenkoordination.pu@n.roteskreuz.at