Schwerer Abschied: Kaufhaus Rudroff schließt in Pressbaum

Werbung

Das Kaufhaus Rudroff ist Geschichte. Ein Ort, an dem man (fast) alles bekam, was man für Haus und Garten, Haustiere oder den persönlichen Bedarf benötigte. Die Auswahl reichte von Elektro- und Eisenwaren über Bastelsachen, Kurzwaren, Spielzeug, Geschirr, Schulsachen, Zeitschriften und Saisonware bis hin zu Lebensmitteln. Geschäftsinhaber Harald Seiter führte den Betrieb in vierter Generation.

Artikel #349104160 Das Ende einer Ära

Nach dem tragischen Unfall seiner Mutter übernahm er 2010 ihren Anteil und hauchte dem alteingesessenen Geschäft neue Frische ein. Dem wirtschaftlichen Druck musste er aber fortan alleine standhalten. Supermärkte und Onlineshopping waren für den privaten Kaufmann starke Konkurrenz. Steigende Kosten und sinkender Umsatz machten ein gewinnbringendes Wirtschaften unmöglich.

Schließung war keine leichte Entscheidung

In den letzten Jahren kümmerte sich Seiter mit vier Angestellten um die Wünsche seiner Kunden. „Es war eine schöne, aber auch anstrengende Zeit. Die Entscheidung aufzuhören ist mir nicht leicht gefallen. Ich möchte mich bei allen Kunden für ihre Treue herzlich bedanken“, bekräftigt Seiter seinen Entschluss mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Die Räumlichkeiten möchte Seiter zukünftig weitervermieten. Welcher Interessent den Zuschlag bekommt, ist noch nicht entschieden.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.