Region Purkersdorf: Freude als Schlüssel zur Bewegung

Zwei Jahre lang konnten Sportkurse für Kinder gar nicht, mit Unterbrechungen oder mit Einschränkungen stattfinden. Auch der Sportunterricht musste wegen der Pandemie ins Freie verlegt werden. Das hat Spuren hinterlassen: Barren, Ringe oder Sprossenwand – für viele sind solche Sportgeräte vollkommenes Neuland. „Den Kindern fehlt die Erfahrung. Manche Sachen sehen oder erleben sie zum ersten Mal“, beobachtet Ulrike Furch-Tichler vom ASV Pressbaum. Besonders betroffen sind aus Sicht der stellvertretenden Obfrau die 7- bis 9-Jährigen.

„Mit Bewegung hängt geistige Mobilität zusammen“, mahnt sie. Bei Defiziten drohe etwa Konzentrationsschwäche. Außerdem könnten langfristig Probleme für die Gesundheit entstehen, wenn es an Kraft und Koordination mangelt. Allzu groß sind ihre Sorgen jedoch noch nicht: „Kinder sind wie ein Schwamm. Ich sehe da irrsinnig schnell Fortschritte.“ Angebote, wie das Erlebnisturnen oder das Eltern-Kind-Turnen sind beim ASV aktuell ausgebucht.

Jasmin Klemmer-Schlögl will Schülerinnen und Schüler dazu motivieren, zu Fuß zur Schule zu gehen. Foto: privat

„Die Kinder haben die Sport-Kurse sehr vermisst“, erzählt Jasmin Klemmer-Schlögl, Obfrau des Elternvereins der Volksschule Purkersdorf und Mutter von zwei Kindern. Sie persönlich habe sehr darauf geachtet, dass sich die beiden trotz Pandemie ausreichend bewegen – sei es im Wald oder am kleinen Bach in der Nähe. „Wir sind hier in einer glücklichen Situation. Das landschaftliche Angebot ist kein Vergleich zur Großstadt“, ist sie überzeugt.

Einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land sieht auch Volksschuldirektorin Christa Walzel. „In Tullnerbach gibt es nur wenige Kinder, die keine Möglichkeit haben rauszugehen“, erklärt sie. Auf ihrem Schulhof gibt es einen Spielplatz und einen Fangkorb, außerdem gehen die Klassen zusammen zum Wienerwaldsee oder in den Wald. Sie beobachtet bei ihren Schulklassen nicht, dass die Freude an Bewegung gesunken sei.

Kinder benötigen verschiedene Anreize

Gleichzeitig liegt ihr am Herzen, dass man Kindern verschiedene Bewegungs-Optionen anbietet, um diese Freude zu wecken. „Man muss sich die Arbeit machen, individuell auf sie einzugehen und etwas zu suchen, was sie freut“, erzählt sie. Bei sonst eher unsportlichen Kindern sei etwa der Boulderraum in ihrer Schule sehr beliebt.

Hier sieht Nikolaus Kaspirek von den Sportfreunden Purkersdorf das Manko der letzten Jahre: „Kindern sind alle Bewegungsmöglichkeiten genommen worden“, kritisiert er. Trotz Pandemie zieht er auch Politik und Eltern zur Verantwortung. Auf der einen Seite fehlten im öffentlichen Raum Anreize für spielerische Bewegung. „Für jede Wohnung gibt es zwei Parkplätze. Kinder sollten nicht um Platz kämpfen müssen“, ist er überzeugt. Auf der anderen Seite sollten Eltern mit gutem Vorbild vorangehen. „Mir persönlich wäre wichtig, dass sich Eltern Zeit für Bewegung mit ihren Kindern nehmen“, erklärt er. Dafür reiche beispielsweise eine halbe Stunde Fahrrad fahren – auf ein Eis.

„Kindern sind alle Bewegungsmöglichkeiten genommen worden“

Die Sportfreunde haben ihre Sektion für Kinder und Jugendliche in den letzten drei Jahren mehr als verdreifacht. In den Kursen lernen sie, ihre Bewegungen zu koordinieren und Möglichkeiten selbstständig zu erkennen. „Wir bringen Kindern bei, Mauern oder Baumstämme zu sehen, auf denen man balancieren kann“, erklärt Kaspirek. Das komme ihnen auch auf dem Schulweg zugute.

Hier setzt auch der Elternverein der Volksschule Purkersdorf mit seiner Aktion „Coole gehen zur Schule“ an. Ein Punkte-System soll Kinder animieren, zu Fuß zur Volksschule zu laufen, statt das Elterntaxi zu nutzen. „So können sie ihren Kopf auslüften, bevor die Schule beginnt. Außerdem ist es schöner, den Weg mit Freunden zu bestreiten“, erklärt Klemmer-Schlögl.

