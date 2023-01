Region Wienerwald: Winter 2023 mit Fernreisen und Eislaufen

Werbung

Grüne Wiesen statt weißer Pracht – den Skipisten fehlt der Schnee. In einigen Skigebieten werden sogar die Sommerrodelbahnen wieder geöffnet und die Lifte für die Wanderer freigegeben. Auch in der Region sieht es mit Wintersport-Aktivitäten eher schlecht aus.

Im Irenental gab es beispielsweise eine Langlauf-Loipe, die aber schon seit acht Jahren nicht mehr im Betrieb war. Grund dafür ist der Schneemangel, wie Bürgermeister Johann Novomestsky weiß. „Um sie nutzen zu können, würde man mindestens 30 Zentimeter Schnee brauchen und dieser sollte drei bis vier Tage liegen“, sagt er.

Ursprünglich war die Loipe 16 Kilometer lang, zehn Kilometer wurden vorbereitet. „Ich glaube allerdings, dass die Zeit für die Loipen im Umland von Wien aufgrund der Witterung vorbei ist“, so Novomestsky.

Nicht mehr in Betrieb ist auch der Eislaufplatz in Purkersdorf. Der am 2. Jänner – auch aufgrund der wärmeren Temperaturen – abgebaut wurde.

„Die Leute fahren gern in die Wärme“

Zum Eislaufen ausweichen kann man aber zum Beispiel in die Nachbarregionen. In der Gemeinde Altlengbach wird bei der Schulz Hütt‘n ein Eislaufplatz geboten. Schon während der Ferien kamen viele Kinder aus der gesamten Region zum Eislaufen, wie auch Schulz Hütt‘n-Chef Hannes Schulz bestätigt. Und er bekräftigt auch, dass der Eislaufplatz bis auf Weiteres geöffnet bleiben wird.

Will man nicht in der Region bleiben, so bieten sich Reisen an. „Besonders beliebt ist heuer der Indische Ozean“, weiß Alice Berger von Berger‘s Reisewelt. Auch die Karibik werde als Ziel gewählt – allerdings weniger häufig als früher.

„Die Leute fahren gern in die Wärme“, stellt Evelyn Korrak fest. In ihrem Neulengbacher Reisebüro ist die Nachfrage derzeit groß. Zu Weihnachten wurden vielfach Reisegutscheine verschenkt, die werden jetzt eingelöst.

„Ägypten, die kanarischen Inseln, Thailand, Mauritius und die Malediven haben Hochsaison“, so Korrak. Auch Städtereisen sind im heurigen Winter gefragt. Viele Kunden von Korrak-Reisen waren über Weihnachten zum Beispiel in New York: „Alle kommen zufrieden und begeistert zurück.“

Für Städtetrips sind auch Klassiker wie London, Paris und Barcelona gefragt. Auch nordische Städte wie Kopenhagen oder Helsinki werden gern besucht.

Was die „Travel Angels“ im Neulengbacher Reisebüro verwundert ist die Tatsache, dass es für den Karneval in Venedig bis jetzt noch keine Anfragen gegeben hat. „Die Leute zieht es scheinbar länger und weiter weg“, so Evelyn Korrak. Ein Thema sind Rundreisen – von Andalusien bis Japan. Kein Thema ist Corona, die Sehnsucht nach Urlaubsreisen ist groß geworden: „Heuer wird ein tolles Reisejahr“, ist die Reisebüro-Chefin überzeugt.

Schiurlaube in Österreich sind natürlich nach wie vor ein großes Thema, werden aber weniger im Reisebüro gebucht.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.