61-Jähriger soll sich an Schafen vergangen haben

Zoophilie bezeichnet das sexuelle oder romantische Hingezogensein zu Tieren. Zoophilie kann aber auch sexuelle Handlungen mit Tieren beinhalten. Und genau das passierte in der Wienerwaldregion im Einsatzrayon der Pressbaumer Polizei.

Schafe hatten Verletzungen im Genitalbereich. Bilder einer Überwachungskamera auf der frei zugänglichen Weide brachten dann Unfassbares ans Tageslicht. Ein Mann missbrauchte die Tiere.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes, Bereich "Umweltkriminalität", ergaben, dass der Mann im Zeitraum von Juni bis August dieses Jahres sich zumindest sechs Mal an Tieren auf dieser Weide vergangen haben soll. Der 61-Jährige aus der Gegend zeigte sich teilweise geständig. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten sowie der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten angezeigt.

Das ist nicht der erste Vorfall von sexuellem Missbrauch an Tieren im Bereich rund um den Wienerwaldsee. 2019 wollte sich ein damals 58-Jähriger an einem Esel in Wolfsgraben vergehen.

Wolfsgraben Nackt aus Eselstall geflohen

Die Tierhalterin hatte den nackten Mann beim Vierbeiner entdeckt. Er wollte ihn gerade vergewaltigen und hatte dafür das Tier sogar extra im Stall angebunden. Dann ergriff er die Flucht.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.