Erfolgreiche Suchaktion nach 76-Jährigem

Erfolgreich verlaufen ist in der Nacht auf Montag im Bezirk St. Pölten eine groß angelegte Suchaktion nach einem 76-Jährigen. Der Pensionist hatte Polizeiangaben zufolge im Pyjama bekleidet das Haus verlassen. Entdeckt wurde der Niederösterreicher schließlich in den Morgenstunden vor einer Schule in Pressbaum. Der sichtlich unterkühlte Mann wurde von Beamten in eine Decke gehüllt und per Rettung in das Uniklinikum St. Pölten gebracht.

Verlassen hatte der 76-Jährige das Wohnhaus am Montag gegen 2.00 Uhr. Seine Frau erstattete Anzeige, nachdem sie das Fehlen ihres Mannes bemerkt hatte. An der bis etwa 4.00 Uhr dauernden Suche waren fünf Polizeidienststreifen, zwei Diensthundestreifen sowie der Hubschrauber "Libelle" beteiligt.

