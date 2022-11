Landtagswahl: Schindele führt SPÖ-Liste an

„Ich will soziale Politik für die 96.028 Frauen und 92.937 Männer in den Bezirken St. Pölten-Stadt und St. Pölten-Land“, fand Kathrin Schindele klare Worte. Sie ist SPÖ-Spitzenkandidatin der St. Pöltner Bezirke für die Landtagswahl.

Gemeinsam mit der Kandidatinnen- und Kandidatenliste präsentierte die Bezirks-ÖVP ihre Ideen für einen aktiven Bezirk. Dabei sollen die Themen Öffis, Kinderbetreuung, Bildung, Wohnen, Gesundheit und Pflege großgeschrieben werden. Neben den jahrelangen Forderungen für einen Öffi-Ausbau, betonte Schindele die Forderung nach einer Kinderpsychiatrie in St. Pölten.

An zweiter Stelle tritt Bundesrätin Eva Prischl und an dritter der Traismauerer Bürgermeister Herbert Pfeffer für den Bezirk an. Auf Platz zwölf ist mit Christian Putz auch ein Purkersdorfer zu finden.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.