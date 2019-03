Wenn das Telefon klingelt, muss man in Klosterneuburg besonders aufpassen. Denn in 23 der Polizei gemeldeten Fällen (die Dunkelziffer ist wahrscheinlich doppelt so hoch) ist die Babenbergerstadt eine Hochburg des sogenannten „Neffentricks“. Die per Telefon angebahnten Kontakte verfolgen alleine den Zweck, vorwiegend älteren Personen Geld herauszulocken.

Von den 23 Fällen im Zeitraum vom 7. Februar bis heute hat der Trick aber gottlob nur einmal zum Ziel geführt. Ein fünfstelliger Betrag wurde einem Klosterneuburger abgeknöpft. In Tulln gibt es diesen Trick schon zwei bis drei Jahre, aber alle waren bislang erfolglos geblieben.

Die Anrufer sprechen, laut APA-Aussendung, zumeist mit deutschem Akzent und geben ein Verwandtschafts- oder Freundschaftsverhältnis und eine Notlage vor. So behaupten sie etwa, für einen Grundstück- oder Immobilienkauf einen sechsstelligen Betrag zu benötigen, der an angebliche Mitarbeiter eines Notariats oder einer Rechtsanwaltskanzlei übergeben werden soll. Dabei wird nach vorhandenem Geld, Schmuck oder Gold gefragt. „Fallweise versuchen die Täter, ihre Opfer ins angrenzende Ausland zu locken“, so die Exekutive. Angerufene wurden auch aufgefordert, zur Übergabe mit dem Taxi nach Wien zu fahren.

„Wichtig ist, dass man sich sofort an die Polizei wendet“, ersucht Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl um Zusammenarbeit. „Das Wichtigste in der Kriminalitätsbekämpfung ist die Gemeinschaft. Wir müssen uns untereinander austauschen“, appelliert Figl.