Kowar-Abschied aus Purkersdorf nach elf Jahren

Seit 2011 war Bezirksinspektor Helmut Kowar in Purkersdorf stationiert, nach elf Jahren trat er im Dezember seinen letzten Dienst an. Künftig wird er in Waldhausen im Waldviertel für mehr Sicherheit sorgen.

Auf die Zeit in Purkersdorf blickt er positiv zurück. „Ich habe den Kriminaldienst wieder ins Leben gerufen, der, als ich damals gekommen bin, praktisch nicht vorhanden war“, blickt er auf seine Anfänge zurück. Als sein Steckenpferd beschreibt er aufgeklärte Suchtmitteldelikte. „Auch hier musste viel aufgearbeitet werden. Wir konnten aber sehr viele Drogendealer fassen“, schildert er. Aber auch zahlreiche aufgeklärte Einbruchsseriendelikte sind ihm und seinem Team zuzuschreiben.

Ein Team, bei dem er vor allem zwei Personen hervorheben möchte. „Vor allem die Kollegen Teufl und Schwarz, die beide hier in Purkersdorf wohnen, haben immer hervorragende Arbeit geleistet und bilden eine wichtige Stütze für die Sicherheit in Purkersdorf.“

Auch die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Purkersdorf, hier vor allem in Hinblick auf das jährlich stattfindende Open-Air, kann Kowar nur loben. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktionierte immer sehr gut. Hier ist man auch über die Jahre gewachsen.“ Ob er künftig auch weiterhin das Open-Air besuchen wird – allerdings als Privatperson – ließ der Bezirksinspektor offen.

Silberne Ehrennadel als Abschiedsgeschenk

Um Kowar gebührend zu verabschieden, wurde ihm zudem die Silberne Ehrennadel der Stadtgemeinde Purkersdorf von Bürgermeister Stefan Steinbichler, gemeinsam mit Alt-Bürgermeister Karl Schlögl, überreicht.

„In Würdigung seiner Verdienste als Leiter der Kriminaldienstgruppe Purkersdorf sowie für seinen Einsatz für die Sicherheit der Purkersdorfer Bevölkerung seit 2011 seine umsichtigen Amtshandlungen und seinen hohen kriminalistischen Spürsinn auf dem Gebiet der Suchtmittel- und Straßenkriminalität“, verlas Steinbichler den Würdigungstext.

