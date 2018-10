Ansprechpartner für die Anliegen der Mitschüler zu sein, das ist die verantwortungsvolle Hauptaufgabe eines Schulsprechers. Diese Herausforderung meisterte Anthony Grünsteidl aus Gablitz bereits im Vorjahr. Im aktuellen Schuljahr geht er noch einen Schritt weiter.

Als Schulsprecher wirkte Grünsteidl bei der Organisation verschiedenster Veranstaltungen mit und stellte Initiativen wie das Vertrauensschüler-System auf die Beine. Erst kürzlich bewies er mit seiner souveränen Moderation bei der Abschlussveranstaltung des „projectXchange“, dass ihm selbst der Besuch des Bundespräsidenten keine Schweißperlen auf die Stirn treiben kann. Beste Voraussetzungen für seine neue Aufgabe, denn am Ende des letzten Schuljahres wurde Anthony Grünsteidl in die Landesschülervertretung gewählt und zu Schulbeginn von Bildungsdirektor Johann Heuras angelobt.

„Ehrlicherweise bin ich mittlerweile recht selten in meiner eigenen Schule und fahre stattdessen in ganz Österreich umher.“ Anthony Grünsteidl

Die Landesschülervertretung setzt sich zusammen aus den Vertretern aller, in Österreich vorhandenen Schultypen. Als Landesschulsprecher für die allgemeinbildenden höheren Schulen ist Anthony Grünsteidl gleichzeitig auch Teil der Bundesschülervertretung und somit Repräsentant aller Schüler in ganz Österreich.

„Mich überwältigt es natürlich immer noch zu wissen, dass ich circa 1,1 Millionen Menschen vertreten darf und dadurch Einblicke in Prozesse bekomme, die normalerweise erst durch Medienberichte der Öffentlichkeit präsentiert werden“, berichtet Anthony Grünsteidl. Für ihn bedeutet die Arbeit in der Schülervertretung auf Landes- und Bundesebene vor allem die Möglichkeit, aktiv an bildungspolitischen Prozessen mitzuwirken.

„Denn wir sind die wahren Experten“

„Dabei freut es mich besonders, mich als junger Mensch einbringen zu können, meine Meinung darzulegen und aufzuzeigen, was wir Schüler an unseren Schulen wirklich brauchen“, erzählt Grünsteidl und betont: „Denn wir sind die wirklich Betroffenen, wir sind die wahren Experten.“ Mittlerweise besucht er wöchentlich das Bildungsministerium, wo er sich mit politischen Verantwortungsträgern, Vertretern des Ministeriums und Sektionschefs, Lehrer- und Elternvertretern sowie mit dem Bildungsminister höchstpersönlich trifft, um mit ihnen zu diskutieren.

Dabei legt er besonderen Wert darauf, den Kontakt zu den Schülern nicht zu verlieren. „Ehrlicherweise bin ich mittlerweile recht selten in meiner eigenen Schule und fahre stattdessen viel in ganz Österreich umher zu Terminen oder diversen Veranstaltungen“, berichtet Grünsteidl.

Gerade auf Bundesebene hat die Schülervertretung heuer viel vor. Zu den Themen, mit denen sie sich heuer befasst, gehören das eigenständige Unterrichtsfach „Politische Bildung“, die Neugestaltung der Lehrpläne, ein Lehrkraftfeedback „mit klarer Schülerhandschrift“, die Ferienregelung vor allem in Anbetracht der Herbstferien und die Digitalisierung im Unterricht. Zudem steht die Verankerung der Kandidatenhearings zur Schülervertretungswahl und die Verankerung der Schülerparlamente auf Landesebene auf dem Programm.

„Gleichzeitig freut es mich besonders, heuer Anfang Jänner zum ersten Mal in der Geschichte ein gesetzlich verankertes Österreichisches SchülerInnenparlament durchführen zu können“, berichtet Grünsteidl. Ein wichtiger Schritt, denn: „Hier haben wir, als Schüler Österreichs zum ersten Mal die rechtliche Legitimation, um unsere Vorstellungen unmittelbar in die österreichische Bildungspolitik einfließen zu lassen.“