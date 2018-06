Mit dem Ende der schriftlichen Matura haben die diesjährigen Maturaten die zweite Säule der standardisierten Reifeprüfung hinter sich und befinden sich nun in den finalen Vorbereitungen für die mündlichen Prüfungen.

„Die schriftliche Matura ist gut ausgefallen, aber nicht ganz so gut wie im Vorjahr. Erst nach den Kompensationsprüfungen lässt sich Genaueres sagen“, verrät Direktorin Irene Ille.

Wie schon in den Vorjahren wurde auch heuer wieder viel über die Aufgabenstellungen diskutiert. Die große Aufregung um die Mathe-Klausur kann die Gym-Direktorin nicht nachvollziehen. „Die Aufgabenstellungen waren in Ordnung - in allen Fächern. Nicht zu schwer und nicht zu leicht. Einfach eine ganz normale Matura. Das hat sich gut eingespielt“, zieht sie ein Fazit. Auch sonst seien die schriftlichen Prüfungen ohne Zwischenfälle glatt abgelaufen.

Viele sehr gute, wenige negative Leistungen

„Bei der großen Zahl an Maturanten an unserer Schule haben nur vereinzelte eine Prüfung im ersten Anlauf nicht geschafft“, so Ille. Diese hätten aber noch die Chance, sich die Note bei der Kompensationsprüfung auszubessern. Diese finden am 5. und 6. Juni statt.

„Um auch einmal die andere Seite zu zeigen: Wir haben etliche sehr, sehr gute Ergebnisse und sogar Kandidaten, die in allen Fächern ein ‚Sehr Gut‘ erhalten haben“, ist die Direktorin stolz. Die mündliche Reifeprüfung wird von 7. bis 13. Juni über die Bühne gehen.