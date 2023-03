Purkersdorf: Tino Nagler ist Latein-Landessieger

„Ich werde sogar schriftlich in Latein maturieren. Es macht mir einfach Spaß“, erzählt Tino Nagler über seine Vorliebe. Außerdem hat er generell das Schriftliche lieber als das Mündliche und interessiert sich für Geschichte. „Und Cicero fand ich immer schon cool“, lacht er.

Es war also naheliegend, dass der 17-Jährige am Vorbereitungskurs für den Landeswettbewerb in Latein teilnimmt, der am BG/BRG Purkersdorf angeboten wurde. Sechs Schülerinnen und Schüler aus der 8B trainierten unter der Leitung von Susanne Zrzavy mit viel Enthusiasmus das Übersetzen und Interpretieren klassischer und spätantiker Texte. „Wir haben uns einmal pro Woche getroffen und Cäsar, griechische Sagen aber auch Texte über Heilige und Ärzte von früher übersetzt“, berichtet Tino Nagler. Schlussendlich wurde er gemeinsam mit Adham Aljarrah ausgewählt zum Wettbewerb zu fahren, ebenfalls mit dabei waren Helene Neurauter und Stefanie Smejkal aus der 6A.

„Besonders herausfordernd war während des Wettbewerbs das Warten für mich“, meint Nagler, der im Irenental wohnt. Der erste Text sei besonders anspruchsvoll gewesen. „Das korrekte Übersetzen war gefragt, sinngemäß versteht man den Text ja schnell“, meint der 17-Jährige, dem das Lernen der Grammatik aber leicht fällt. Mit dem Sieg gerechnet hat er nicht: „Denn eigentlich habe ich mehr zum Spaß mitgemacht“, sagt der Irenentaler.

Neben dem Bundeswettbewerb in Tirol bereitet sich Nagler auch auf die Matura vor. „Nach Ostern starte ich richtig“, sagt Nagler, der kein Lieblingsfach in der Schule hat. „Ich mache alles recht gern“, meint er.

