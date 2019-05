Das Ballkomitee für den Maturaball hat sich in diesem Jahr für ein besonderes Motto entschieden und entführt in die Glücksspielmetropole Las Vegas. Organisiert wird das Event von den Schülern der 7. Klassen für ihre Kollegen in der 8. Klasse.

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Besprechungen und Treffen des Ballkomitees werden immer häufiger, unsere privaten Lager sind schon gut gefüllt mit Deko-Material sowie großartigen Tombola-Preisen“, berichtet Beate Reim vom Ballkomitee.

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren"

Ein Highlight wird das Event-Casino sein, bei dem es als attraktiven Hauptpreis eine Jahreskarte im neuen Wienerwald- Bad zu gewinnen gibt. „Jeder Ball-Gast hat die Möglichkeit, Casino Atmosphäre zu schnuppern und sein Glück zu versuchen – es geht allerdings nicht um Geld“, betont Reim. Außerdem wird es die Möglichkeit zu einer „Jux-Trauung“ im Las-Vegas-Stil geben, inklusive einer Fotobox in der man sich als Hochzeitspaar ablichten lassen kann.

Für die passende Musik zur Tanznacht sorgen die Band Vienna Sound Club sowie DJ Pepper S. Über die Mitternachtseinlage wird noch nichts verraten, sie ist eine Überraschung und wird von den Maturanten gestaltet.

„Es wird eine großartige Ballnacht, nicht nur für Maturanten und deren Familien, sondern für alle, die sich gerne für einen Abend nach Las Vegas entführen lassen möchten“, betont Reim. Der Ball findet am Samstag, 18. Mai, im Stadtsaal Purkersdorf statt. Einlass ist um 19 Uhr, die Eröffnung um 20 Uhr.