Gablitzer Bienenführungen sensibilisieren Schüler

Natürlich steht bei Kindern immer der Spaß im Mittelpunkt. Und für den sorgen Benno Karner und Eva Maria Weber von der Imkerei Bieno bei ihren Bienentouren selbstredend. Aber die Schülerinnen und Schüler der vielen Schulklassen, die aus dem Wienerwaldraum und der Bundeshauptstadt anreisen, um etwas über Bienen und ihre Lebensweise zu erfahren, lernen auch ganz viel anderes. Etwa, wie wichtig diese Insekten für das ökologische Gleichgewicht und unsere Nahrungsmittelproduktion sind. Oder wie wertvoll Lebensmittel sein können und wie aufwendig ihr Herstellungsprozess oft ist.

Gerade in einem Jahr wie diesem, in dem es, was die Menge der Honigproduktion anbelangt, so gar nicht gut aussieht. „Die erste Ernte ist heuer schon ist Wasser gefallen, die Bienen brauchten den gesamten Honig selbst“, blickt Benno Karner wenig optimistisch in die nähere Zukunft. Zu feucht war der Frühling und an zu wenigen Tagen lugte die Sonne durch die Wolken. So wurden etwa die Akazienblüten, die eine der wichtigsten Nahrungsquellen für die Nützlinge im Wienerwald darstellen, buchstäblich weggespült. Und die Ernte des Kastanienhonigs landete zu einem großen Teil in den Kinderstuben der Bienenstöcke. Jetzt ruhen alle Hoffnungen auf der Lindenblüte und vielen trockenen und warmen Tagen.

Wissbegierige Kids mit vielen Fragen

An diesem Tag, einem heiteren und eher kühlen Montag, sind die Schülerinnen der Schüler der 3c der Volksschule Schöpfwerk zu Besuch bei Bieno bei ihrem Standort im Naturpark Purkersdorf. Die Menge des produzierten Honigs spielt für diese eine eher untergeordnete Rolle. Aber sie wollen von Karner und Weber ganz viel anderes wissen. Zum Beispiel wie eine Biene entsteht, wie sie sich entwickelt, was ihre Aufgaben inner- und außerhalb des Bienenstocks sind und wie lange sie leben. Neugierig hören sie dem Theorievortrag zu, fragen nach und beantworten selbst mit viel Eifer ihnen gestellte Fragen. Denn sie haben im Unterricht schon vieles von ihren Lehrerinnen über Bienen gehört. Und das wollen sie nun zeigen und dabei auch nachprüfen, ob die erlernte Theorie der Praxis standhält. Dass die männlichen Bienen „auf der Couch chillen“, wie eine Schülerin auf die Frage, was den die Drohnen so im Bienenstock machen, antwortet, bestätigt sich allerdings nicht.

Gerade die Praxis ist es, die bei der Bienentour nicht zu kurz kommt. Die Kinder sehen, wie Benno Karner einen Bienenstock öffnet und ihnen eine Wabe voll mit den geflügelten Nützlingen zeigt. Bei aller Begeisterung ist nun der Respekt vor den bekannterweise vorhandenen Stacheln groß. Später versuchen sie auf einer in einen sicheren Glaskasten gesteckten Wabe die Königin zu finden. Eine fordernde Aufgabe, bei all dem Gewurle. Und ganz am Schluss dürfen sie auch noch ihre Finger in eine prall mit Honig gefüllte Wabe stecken und naschen.

Für die Schülerinnen und Schüler war es ein wunderschöner und spannender Ausflug, an den sie noch lange denken werden. Für Benno Karner und Eva Maria Weber war es eine Bienentour mehr, bei der es ihnen gelungen ist, Kinder für die Wunder der Natur zu begeistern und ihnen zu zeigen, dass diese nicht selbstverständlich sind und man sie schützen muss.