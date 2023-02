Heiraten ist beliebt in der Region Purkersdorf

Die Corona-Pandemie hat Brautpaaren oft einen Strich durch ihre Pläne gemacht und viele Hochzeiten mussten verschoben werden. 2023 darf wieder ohne Einschränkungen geheiratet werden – und das nutzen die Verliebten auch. Die Zahl der Hochzeiten hat sich in der Region trotz Pandemie aber kaum verändert.

Im Standesamtsverband Pressbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben sind für heuer bereits 93 Hochzeiten geplant. „Das kann sich aber auch jederzeit ändern“, weiß Regina Schäfer, die gemeinsam mit Elisabeth Ebner im Pressbaumer Standesamt arbeitet. Im vergangenen Jahr hat es im Standesamtsverband sogar 127 Hochzeiten gegeben.

„Die Hochzeiten werden in den letzten Jahren immer mehr, auch Corona hat an dem stetigen Anstieg nichts geändert“, berichtet Ebner.

Nur die Gestaltung der Trauungen sei anders geworden. Besonders beliebt zum Heiraten seien nach wie vor die Sommermonate, denn da hoffen die Brautpaare natürlich auf schönes Wetter. In der Region gibt es einige beliebte Fleckerl, bei denen geheiratet wird. „Bei uns wird sehr viel außer Haus geheiratet“, verrät Schäfer. Die lokalen Gastronomiebetriebe und Hotels seien dafür die besten Locations.

Auswärtshochzeiten gibt es auch im gesamten Ortsgebiet von Purkersdorf. Im Vorjahr fanden insgesamt 51 Trauungen am Purkersdorfer Standesamt statt. „Heuer sind es bislang 16“, informiert Purkersdorfs Standesbeamtin Josefine Stanek-Jakesch. Vor Corona sei der Trend ähnlich gewesen. „Sehr viele Anfragen hat es aber vor allem zwischen den Lockdowns gegeben“, so Stanek-Jakesch.

Anders als in Pressbaum, Wolfsgraben und Tullnerbach werden von den Purkersdorfer Brautpaaren keine bestimmten Monate für den großen Tag ausgewählt, sondern besondere Tage. „So werden gerne Geburts- oder Kennenlerntage gewählt. Heuer wird besonders gerne der 23. genommen“, weiß Stanek-Jakesch.

Zwischen 30 und 40 Hochzeiten pro Jahr stemmen auch die beiden Standesbeamtinnen des Standesamtsverbandes Gablitz-Mauerbach pro Jahr. „Im vergangenen Jahr waren es 37 Trauungen, davon zwölf außer Haus und eine eingetragene Partnerschaft“, sagt die Gablitzer Standesbeamtin Regina Stroißmüller.

Die Zahl der Trauungen sei in den vergangenen fünf Jahren ziemlich gleich gewesen. „Anmeldungen hätten wir viel mehr – auch durch die Wien-Nähe – aber mehr können wir nicht aufnehmen“, meint Stroißmüller und gibt zu bedenken, dass der Job einer Standesbeamtin nicht nur aus Trauungen bestehe, sondern auch Namensänderungen, Staatsbürgerschaftsangelegenheiten, Sterbefälle und ein bis zwei Geburten pro Jahr dazu zählen. „Aber natürlich sind die Hochzeiten das Highlight“, so Stroißmüller.

In Gablitz und Mauerbach wird übrigens gerne in privaten Gärten geheiratet, aber auch in den Gastronomiebetrieben sowie in der Kartause Mauerbach.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.