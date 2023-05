Region Purkersdorf: 325 Tiere gerettet

Seit Februar ist Johannes Ploderer mit seinem Team unterwegs, um laichende Amphibien sicher über die Straße zu bringen. Dazu haben sie Zäune aufgestellt und dahinter Kübel in die Erde eingegraben, mit denen sie die Tiere auffangen und dann anschließend über die Fahrbahn bringen.

Insgesamt konnten die Freiwilligen rund um Ploderer 325 Amphibien retten, davon allein 263 Erdkröten. „Aber wir haben auch 51 Springfrösche und ein paar Grasfrösche und Feuersalamander gefunden. Außerdem noch zwei Bergmolche und einen Alpenkammmolch“, schildert Ploderer. Letzterer ist etwas sehr besonderes, wie der Freiwillige erklärt. „Er ist EU-weit streng geschützt und laut Gesetz müssen dieser Art geeignete Lebensräume geschaffen werden. Wir wissen, dass sie gleich ein paar hundert Meter weiter laichen – wobei das Gewässer wo sie laichen sehr schlecht und direkt neben dem Parkplatz ist, deswegen versuche ich gemeinsam mit der ÖGH (österreichischen Gesellschaft für Herpetologie) ein Gewässer unweit davon zu bauen. Derzeit suchen wir den Kontakt mit der ASFINAG“.

Grundsätzlich waren die Wetterbedingungen dieses Jahr äußerst ideal. Bereits in den ersten vier Nächten hat es so viel geregnet, dass die rund 20 Freiwilligen etwa 150 Individuen einsammeln konnten. Generell konnten sie heuer mehr als doppelt so viele Amphibien über die Straße bringen, als vergangenes Jahr. „Letztes Jahr waren es 154 Lebendige und 120 Tote. Heuer waren generell mehr Tiere unterwegs (Die Witterung war besser) – weswegen wir auch mehr Tiere hatten. Aber das Verhältnis Tote zu Lebendige ist heuer viel besser ausgefallen als letztes Jahr“, so Ploderer.

Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h

Auch die Autos waren heuer langsamer unterwegs. Der Grund: eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h im Bereich der Zäune. „Natürlich haben sich nicht alle daran gehalten, aber durch die Beschränkung konnte definitiv die Sicherheit für die Helfer erhöht werden. Eine direkte Auswirkung auf die Tiere wird es nicht gehabt haben, da wir die Schilder nur dann aufgestellt haben, wenn wir tatsächlich am Zaun waren“, erzählt Johannes Ploderer.

Foto: privat

Auch wenn die diesjährige Saison vorbei ist, bleibt Ploderer bis zum nächsten Einsatz nicht untätig. „Wir werden weiter versuchen, für die nächste Saison einen längeren Zaun zu bekommen – wir haben noch nicht die ganze Hinwanderungsstrecke abgedeckt und gar nichts von der Rückwanderung. Wir bräuchten mehr als doppelt so viel Zaun. Außerdem werden wir nach einer Lösung für die Forststraße suchen, die 'durch' den Zaun geht und dadurch eine Schwachstelle kreiert.“

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.