Region Purkersdorf: Rund 400 Einsätze für die Feuerwehr

„Es war wieder ein Jahr voller Herausforderungen. Allerdings auch eines ohne Corona-Beschränkungen und das ‚normale‘ Leben konnte auch in der Feuerwehr wieder stattfinden“, blickt Michael Gindl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Purkersdorf und Kommandant des Feuerwehrabschnitts Purkersdorf, auf das Jahr 2022 zurück.

Trotz zahlreicher Herausforderungen konnten nach zwei Jahren Pause wieder einige Veranstaltungen abgehalten werden, wie Maibaum-Aufstellen oder das traditionelle Feuerwehrkulinarium. „Das war noch zwei Jahren schon wieder etwas wirklich Schönes“, sagt Gindl. Und auch abseits von Festen gab es einige schöne Erlebnisse, an die sich der Feuerwehrkommandant gerne zurückerinnert. „Ein Highlight war sicher die In-Dienststellung des neuen Tanklöschfahrzeug HLF 3. Und schön zu sehen ist, dass die Jugendarbeit bei uns so hervorragend funktioniert. Sowohl in der Feuerwehrjugend als auch in der Kinderfeuerwehr, welche wir vor zwei Jahren gegründet haben, sind jeweils 20 begeisterte Kinder bzw. Jugendliche mit Herz und Seele dabei.“

Trotzdem mussten die Freiwilligen in Purkersdorf 2022 zu rund 400 Einsätzen ausrücken. Auch am 24. Dezember blieben sie nicht verschont. Zwei Fahrzeuge kollidierten im Bereich des Wienerwaldsees, eines kam von der Straße ab und landete im Graben. Die Feuerwehr barg den verunfallten Pkw. Ansonsten war es aber ruhig, erklärt Gindl.

Auch für die Silvesternacht erhoffte sich der Kommandant im Vorfeld keine Einsätze. Die Kameraden der FF Purkersdorf waren aber gerüstet. „Wir haben wie jedes Jahr (vor Corona) auch heuer wieder eine Silvesterbereitschaft, die im Feuerwehrhaus ist, um auf anfallende Einsätze so rasch wie möglich reagieren zu können“, schilderte Gindl vorab.

„Dass wir wirklich bald zur normalen Zeiten zurückkehren können ohne Krieg und alles was damit natürlich auch in unserem Alltag zusammenhängt.“

Tatsächlich kam es in der Silvesternacht zu einem Einsatz kurz vor 2 Uhr früh. „Wir wurden zu einem Mistkübelbrand am Hautplatz gerufen, der rasch gelöscht war“, informiert Gindl.

Für 2023 hofft er in erster Linie auf Normalität. „Dass wir wirklich bald zur normalen Zeiten zurückkehren können ohne Krieg und alles was damit natürlich auch in unserem Alltag zusammenhängt.“ Und auch einen kurzen Ausblick kann Gindl bereits jetzt für das Jahr 2023 geben. „Neben unseren ‚normalen‘ Terminen freue ich mich sehr, dass wir wieder unseren traditionellen Feuerwehrball veranstalten können und ein absolutes Highlight 2023 wird unsere 150 Jahr Feier am 2. September.“

