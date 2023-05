Weniger Müll in Purkersdorf gesammelt

Von 27. März bis 22. April waren in Purkersdorf verschiedenste Vereine, Institutionen, politische Fraktionen sowie Schülerinnen und Schüler unterwegs, um herumliegenden Müll einzusammeln. Und dabei können die Verantwortlichen der Stadtgemeinde rund um Abfallberater Andreas Fekete-Gatterwe auf eine erfolgreiche Aktion zurückblicken. „Es waren heuer wieder viele Menschen unterwegs, um unsere Stadt sauber zu machen. Schön zu hören sind aber auch die Rückmeldungen der Freiwilligen, dass heuer weniger Müll gesammelt und damit weniger achtlos weggeworfen wurde“, so Fekete-Gatterwe.

Das bestätigt auch ÖVP-Obfrau und Stadträtin Waltraud Frotz. „Wir waren am 21. April im Bereich Wintergasse und Tennisplatz unterwegs. Wir haben zwar weniger Müll gesammelt, aber mehr Zigarettenstummel vorgefunden“, resümiert sie. Das bestätigt auch SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler, der mit seinem Team einen Tag später, am 22. April, in der Baunzen unterwegs war. „Wir konnten heuer mit Ach und Krach gemeinsam einen Mistsack befüllen, obwohl wir uns auf drei Gruppen aufgeteilt haben. Außer den in den Büschen verfangenen Mist haben wir gar keinen Müll vorgefunden - außer Zigarettenstummel.“

Fekete-Gatterwe sieht diese Bilanz auch durch die gute Straßenreinigung der Stadtgemeinde gegeben. „Unsere Bauhofmitarbeiter sind unterm Jahr wirklich sehr bemüht, die ganzen Unreinheiten auch abseits der Gehsteige zu entfernen. Die Flurreinigung ist einmal im Jahr ein zusätzliches Goodie, damit das, was der Bauhof nicht schafft, auch entfernt wird.“

