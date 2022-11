Theater-Obfrau Schauer: „Meine Erwartungen wurden übertroffen“

Acht Vorstellungen wurden gespielt, vergangenen Samstag spielte das Ensemble des Theaters Purkersdorf die letzte davon. „Der Vorname“ stand diesen Herbst auf dem Programm, Regie führte Andreas Welser. Eine Premiere für den jungen Mann, der bei solch einer großen Produktion bisher noch nie Regie führte.

Tatkräftige Unterstützung erhielt er dabei von Regina Sykora und Regina Peschta – und viel Lob von der Obfrau Sonja Schauer. „Meine Erwartungen an das Stück sind definitiv übertroffen worden. Es war sensationell gut. Das Stück hat berührt und das ist eindeutig Andreas Welser und dem Ensemble zuzuschreiben“, lobt Schauer die diesjährige Herbstproduktion.

Herausforderungen durch Corona

Lediglich die Zahl der Zuseher war respektabel. 550 Menschen sahen in Summe die Aufführungen von „Der Vorname“ des Theaters Purkersdorf. „Es sind derzeit schwierige Bedingungen und auch die Corona-Pandemie ist immer noch präsent. Umso mehr freut es uns, dass 550 Menschen den Weg in den Stadtsaal gefunden haben und dass wir dort wieder spielen durften“, so die Obfrau.

Corona hat dem Ensemble während der Vorstellung zwar keinen Strich durch die Rechnung gemacht, allerdings gab es davor einige Herausforderungen. „Roman Haselbacher, der den Claude spielte, ist im Vorfeld wegen Covid-19 mehrere Wochen ausgefallen. Und Ursula Fitsch, die die Elisabeth gespielt hat, hat sich kurz vor Probenbeginn den Fuß gebrochen. Trotz allem und unter erschwerten Bedingungen haben sie alle das ganz toll hinbekommen“, erzählt Schauer.

„Da haben wir gemerkt, dass wir berührt haben“

Andreas Welser selbst spricht von „intensiven, aber spaßigen 2,5 Monaten, die nun belohnt wurden mit Applaus und vielen positiven Rückmeldungen“. Ein Stück, das bei vielen auch Emotionen geweckt hat. „Wir haben das Stück ein bisschen inhaltlich verändert. Wir haben aus dem ursprünglichen Darsteller Vincent eine Valentina gemacht. Das hat sich aus den Besetzungsmöglichkeiten so ergeben. Wir hatten anfangs Bedenken, weil sich daraus ein Frauenpärchen ergeben hat und wir nicht wussten, wie das beim Publikum ankommen würde. Das Schöne ist, dass es überhaupt kein Thema war“, blickt Schauer zurück.

Sehr wohl ein Thema war die Ungleichstellung von Frauen und Männern, die ebenso in dem Stück thematisiert wurde. „Elisabeth hat in einem Monolog am Schluss des Stückes klargemacht wie schwer man es als berufstätige Frau mit Kindern, dem Haushalt und dem beruflichen Vorankommen hat. Hier hat Christiane Steinbacher, die die Elisabeth gespielt hat, gelegentlich Szenen-Applaus bekommen. Da haben wir gemerkt, dass wir berührt haben. Das ist der tollen Arbeit des Ensembles und des Regisseurs Andreas Welser zuzuschreiben“, lobt die Obfrau einmal mehr das junge Ensemble und verspricht: „Wir werden uns auch in Zukunft immer wieder Stücke dieser Art hernehmen, die nicht als Schenkelklopfer durchgehen, aber einen berührenden und unterhaltsamen Abend liefern.“

Nächste Veranstaltung am 4. Dezember

Auf die nächste Veranstaltung des Theaters Purkersdorf muss man nicht lange warten. Am 4. Dezember geht es um 17.30 Uhr weiter mit „Weihnachten, wie es einmal war“. Dabei lädt das Theater Purkersdorf zur Fackelwanderung in den Steinbruch, wo Musik. Lesungen sowie Kulinarik auf die Besucher warten. Treffpunkt ist beim Einfahrtsbereich Dambachstraße, der Eintritt ist frei.

Und auch schon an der nächsten Sommerproduktion wird bereits gearbeitet. „Wir planen wieder ein Familienstück: Dr. Dolittle. Regie führen wird Regina Sykora. Sie hat bereits bei Rumpelstilzchen und Der Räuber Hotzenplotz Regie geführt und bereits einige Erfahrung mit Familienstücken“, verrät Schauer bereits erste Details.

