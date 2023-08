Purkersdorfer Kultursommer war wieder voller Erfolg

Mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm punkteten auch heuer wieder die Organisatoren des Purkersdorfer Kultursommers. Von Reggae über Funk und Soul bis hin zu Wienerlied sowie Pop und Rock war in den vergangenen Wochen konzerttechnisch alles dabei. „Wir konnten pro Veranstaltung im Durchschnitt etwa 250 Gäste begrüßen“, resümiert Sabine Czernoch von der Stadtgemeinde Purkersdorf. „Es war ein tolles Programm mit tollen Bands“, blickt auch Kulturstadträtin Waltraud Frotz stolz auf den Kultursommer zurück.

Und auch der finanzielle Aspekt lässt Frotz zufrieden zurückblicken. „Wir konnten das Budget wie geplant einhalten.“ Was ihr aber auch ein großes Anliegen ist, ist die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler. „Wir bieten den Gästen ein breites Spektrum an lokalen Musikerinnen und Musiker, aber auch bekannteren. Uns ist wichtig, junge und regionale Künstlerinnen und Künstler zu fördern“, so die Stadträtin.

Ein Lieblingskonzert hatte sie keines. „Es gab so viele unterschiedliche Musikrichtungen von unterschiedlichen Bands zu hören, das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Es waren alle super“, betont sie.

Verschnaufpause gibt es für die Organisatoren trotz des großen Erfolgs aber keine. Um dem Publikum auch im Sommer 2024 hochkarätige Konzerte bieten zu können, wird bereits schon jetzt am neuen Programm gearbeitet.