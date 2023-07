Lenny Schwarz begeisterte als „kleiner Prinz“

Inmitten einer Manege aus Sand, über denen leuchtende bunte Kugeln tanzten, wurde einer weltberühmten Geschichte erneut Magie eingehaucht. Das Theaterstück „Der kleine Prinz“ kann einen massiven Erfolg verzeichnen. Jede der neun Vorstellungen war mit über 1.100 Karten im Theater im Zirkuszelt in kürzester Zeit ausverkauft. Auch die Resonanz des Publikums fiel äußerst positiv aus.

„Uns haben nach jeder Vorstellung so viele begeisterte Nachrichten über Social Media und per Mail erreicht. Auch das persönliche Feedback nach den Vorstellungen war denkbar positiv. Viele haben die Möglichkeit begeistert angenommen und Fotos mit dem Ensemble gemacht“, erinnert sich Ingrid Zbonek vom Kunststücke Kulturverein Mauerbach zurück und hebt hervor, dass die Gäste aus allen Altersgruppen und Generationen großen Gefallen am Theaterstück fanden. „Das war für uns wunderschön zu erleben, wie das Theater, das Stück und das Ensemble hier eine herzensnahe, tragfähige Verbindungsebene mit dem Publikum schaffen können“, freut sich Zbonek.

"Jeden Abend beim Schlussapplaus in so viele glasige Augen zu sehen, ist für alle Mitwirkenden ein wirklich großer Moment. Marcus Zbonek, Regisseur und künstlerischer Leiter des Mauerbacher Kulturvereins Kunststücke

Regisseur und künstlerischer Leiter des Mauerbacher Kulturvereins Kunststücke, Marcus Zbonek, zieht ebenfalls eine positive Bilanz. „Unser großes Ziel war es, Exupérys Meisterwerk in einer Zirkusmanege so umzusetzen, dass das Publikum ganz nah den kleinen Prinzen bei seiner Reise begleiten kann“, resümiert dieser und führt fort: „Es war uns von Anfang an klar, dass die Geschichte berührend sein wird, aber wenn man dann jeden Abend beim Schlussapplaus in so viele glasige Augen sieht, dann ist das auch für alle Mitwirkenden ein wirklich großer Moment.“

Auch die beteiligten Schauspieler sehen zufrieden auf ihre Leistungen zurück. „So eine besondere Sommerproduktion hinterlässt auch die schönsten, verbindenden Spuren in einem Ensemble, das gemeinsam spielt. Auch für die jungen Darsteller wurde diese Produktion wohl zu einem unvergesslichen Erlebnis, das sie im Herzen weiter begleiten wird“, spricht Ingrid Zbonek im Namen des gesamten Teams. Das liegt vor allem an der sensationellen Leistung des Ensembles, allen voran der elfjährige Lenny Schwarz, der in seiner Rolle als kleiner Prinz das erste mal auf einer Bühne stand. Mit unglaublicher Leichtigkeit und einfühlsamer kindlicher Natürlichkeit begegnete dieser den diversen Figuren auf ihren Planeten, heißt es seitens des Kulturvereins.

Teamwork als Schlüssel zum Erfolg

Der erfolgreiche Verlauf der Produktion ist in erster Linie der harmonischen Arbeit aller Mitwirkenden zu verdanken. „Es benötigt viel Know-how und Erfahrung, die high-end Lichttechnik mit dem großen Zirkuszelt zu verbinden und daraus in kurzer Probenzeit im Zelt das Universum des kleinen Prinzen zu erschaffen“, konstatiert Ingrid Zbonek.

Es sei der Begeisterung und Leidenschaft aller Mitwirkenden gedankt, dass die Produktion solch einen Erfolg erfuhr. Denn sowohl Regie, Ensemble, Technik aber auch alle freiwilligen Helfer auf und hinter der Bühne stellten ein perfektes Theatererlebnis sicher. „Das beginnt bei der Sicherheit am Parkplatz, geht über die überspringende Freude am Empfang des Publikums über die perfekte Ton- und Lichtinszenierung bis hin zur Leistung der Schauspieler“, erklärt Zbonek.

Sommertheater als heißer Geheimtipp

Über die letzten Jahre habe sich das Sommertheater zu einem regelrechten kulturellen Geheimtipp entwickelt. Nicht nur Besucher aus der unmittelbaren Umgebung werden angelockt, sondern auch zahlreiche Gäste aus Wien sowie aus den umliegenden Gemeinden der Region. „Leicht hätte man auf Grund der hohen Nachfrage noch einige Vorstellungen anhängen können. Aber man darf bei der so professionell wirkenden Produktion dennoch nicht vergessen, dass alle Mitwirkenden ja freiwillig und ohne Bezahlung das Projekt mit unglaublich viel Herzblut erst ermöglichen. Somit wäre eine spontane Verlängerung nicht machbar gewesen“, so die plausible Erklärung von Ingrid Zbonek im Namen des Kulturvereins.

Soweit sei daher das diesjährige Sommertheater fertig gespielt. Doch für das kommende Jahr werde bereits eifrig an einer neuen Stückauswahl für das Sommertheater 2024 in Mauerbach getüftelt. „Aber nach so einem Erfolg muss man diesen ja vielleicht auch gar nicht in Worten begründen können, denn wenn man das Theater im Zirkuszelt verlässt, ist einem ohnehin wieder klar: 'man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar.'“, so Ingrid Zboneks abschließende Worte mit einem passenden Zitat aus dem diesjährigen Theater-Hit.