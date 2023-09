Evolutionsweg soll auch in Gablitz entstehen

Es ist ein Projekt, dem sich bereits viele Orte in Deutschland angeschlossen haben. Ziel des Evolutionsweges ist es, eine Wegstrecke zu schaffen, die den zeitlichen Verlauf der Evolution räumlich darstellt und so leichter geistig erfassbar macht. Der Start des Weges, dessen Länge individuell angepasst werden kann, liegt dabei meist beim Urknall vor 13,8 oder bei der Entstehung der Erde vor 4,5 Milliarden Jahren. Verschiedene Markierungen mit Schautafeln und Erläuterungen oder auch GPS-Signalen auf dem Weg befinden sich meist in Abständen, die den zeitlichen Abständen der tatsächlichen Ereignisse entsprechen. Gegen Ende eines Evolutionsweges verdichten sich die Markierungen mit den Erläuterungen, da wichtige Veränderungen in Richtung Gegenwart hin häufiger auftreten.

In Gablitz soll der Evolutionsweg voraussichtlich auf dem bestehenden Rad- und Wanderweg zwischen dem Mehrgenerationen-Fitnesspark und dem Höbersbach entstehen. „Das liegt noch in einer gut erreichbaren Stelle für die Schulkinder, damit auch die Pädagoginnen diesen Weg für den Unterricht nützen können“, hat Vizebürgermeisterin und geschäftsführende Gemeinderätin für Bildung und Kultur, Manuela Dundler-Strasser, bereits ganz konkrete Vorstellungen.

Aufmerksam auf die Idee eines solchen Lehrpfades wurden die Gemeindeverantwortlichen auf Anregung des Gablitzers Clemens Lintschinger hin. Dundler-Strasser, Gemeinderätin Christine Kröll und Bürgermeister Michael Cech brachten das Projekt dann in den Kulturausschuss, wo es einstimmig angenommen wurde.

„Wir werden das Projekt für das nächste Jahr budgetieren. Das wird ein Highlight im Biosphärenpark Wienerwald. In der Atmosphäre der Natur werden Schautafeln zum Verweilen und der Beschäftigung mit unserer Evolutionsgeschichte einladen“, freut sich Bürgermeister Cech bereits auf die Umsetzung dieses Vorhabens, das etwa 4.000 Euro kosten wird und das Kaufen einer Lizenz vorsieht. Im Rahmen dieser werden die Schautafeln professionell produziert und deren wissenschaftliche Genauigkeit garantiert.