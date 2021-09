70 Schüler drücken seit vergangener Woche im BG/BRG Purkersdorf freiwillig die „Sommerschulbank“. In sechs Gruppen werden die Jugendlichen in Deutsch und Mathematik unterrichtet. Die meisten Schüler besuchen auch regulär das Purkersdorfer Gymnasium, manche kommen aber auch aus dem Wienerwaldgymnasium oder vom Sacré Coeur Pressbaum. „Wir haben eine Mischung aus Lehrern und Lehramtsstudenten, die unterrichten. Aber jeder hat einen Bezug zum Haus“, sagt Direktorin Irene Ille, die das freiwillige Konzept der Sommerschule wichtig findet. Deshalb hat sie sich bereits das zweite Jahr infolge gemeldet, einen Schulbetrieb vor dem offiziellen Ferienende durchzuführen.

„Es hat schon letztes Jahr ausgezeichnet funktioniert. Für mich war es überhaupt keine Frage, die Sommerschule anzubieten, weil ich es als wichtige Maßnahme finde in dieser besonderen Zeit“, sagt die Vollblut-Pädagogin, fügt aber hinzu: „Als Direktorin muss ich schon sagen, dass es ein immenser zusätzlicher Arbeitsaufwand ist. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und das ist eigentlich selbstverständlich integrativ in unserem Beruf.“

Heuer haben sich doppelt so viele Schüler für die Sommerschule angemeldet als vergangenes Jahr. „Die Sommerschule hat sich schon etabliert“, ist Ille überzeugt. Sie würde sich dafür aussprechen, dass das Angebot nach der Corona-Zeit erhalten bleibt. „Dann müsste man es organisatorisch optimieren und gut mit der Lehrerausbildung vernetzen“, so Direktorin. Studenten könnten ohne Notendruck Praxiserfahrung sammeln und in der jeweiligen Schule gebe es zusätzliches Personal. „Eine Win-Win-Situation“, so Ille.