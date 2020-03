Doris und Uwe Müller-Doblies lernten sich im Zuge ihrer Dissertationsstudien im Bereich Virologie in Zürich kennen. Die Österreicherin und der Berliner zogen nach vielen Jahren der Forschungstätigkeit in England 2018 mit ihren drei halbwüchsigen Söhnen nach Wolfsgraben. Beide sind ausgebildete Tierärzte und bekleiden internationale Führungspositionen im Bereich Biosicherheit, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der NÖN gaben sie Einblick in ihre spannenden Jobs, die Entwicklung und Überwachung von Grippeviren und wie es statistisch gesehen mit dem Coronavirus derzeit wirklich aussieht.

NÖN: Wie kann man sich Ihre Berufsfelder der Biosicherheit ganz allgemein vorstellen?

Uwe Müller-Doblies: Für die Erzeugung von Impfstoffen werden ausgewählte Bakterien und Viren vermehrt, inaktiviert und weiterverarbeitet. Im Groben ist es meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass gefährliche Mikroorganismen, die bei Menschen oder Tieren Krankheiten verursachen, sicher und von der Umwelt abgeschlossen verarbeitet werden, ohne Schaden verursachen zu können.

Doris Müller-Doblies: Uwe sorgt dafür, dass nichts hinausdringt. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich arbeite vor allem im Bereich von landwirtschaftlichen Betrieben. Da ist es wichtig, dass keine Krankheitserreger hineingetragen werden.

Und wie arbeiten Sie derzeit konkret damit?

Uwe : Ich bin in der globalen Stabstelle für Biosicherheit einer Pharmafirma beschäftigt. Dort betreue ich weltweit 30 Forschungs- und Produktionsstandorte auf allen Kontinenten.

Doris: Ich bin in einem internationalen Pharmaunternehmen für Tierarzneimittel und -impfstoffe tätig. Einer meiner Schwerpunkte ist, große Geflügelbetriebe in der Verbesserung der Hygienebedingungen zu beraten. Dafür reise ich quer durch Europa und Asien. Neben der Beratung von Kunden verhandle ich als Expertin auch mit Behörden und Regierungen.

Wo haben Sie in England gelebt und gearbeitet?

Uwe: In Surrey, südlich von London. Dort habe ich am Pirbright Institute über zehn Jahre eine Abteilung geleitet. Das Pirbright Institut ist ein staatliches Hochsicherheitslabor für hochansteckende Viren von Tieren, wie dem Rinderpestvirus, dem Maul- und Klauenseuchevirus, oder dem Virus der Afrikanischen Schweinepest. Bis zum Brexit beherbergte Pirbright auch mehrere EU-Referenzlabore.

Doris: Ich habe zwölf Jahre am Nationalen Referenzlabor für Salmonellen in Weybridge in Surrey gearbeitet. Dort waren wir für die Überwachung und Bekämpfung von Salmonellen-Ausbrüchen, vor allem beim Geflügel, zuständig.

Wie sehen Sie als Virenexperte die täglich neuen Meldungen zum Coronavirus?

Uwe: Einerseits ist es verständlich, dass im Moment alle Aufmerksamkeit auf das neue Coronavirus gelenkt wird. Andererseits sterben an der herkömmlichen Grippe jedes Jahr viel mehr Menschen, als bisher an dem neuen Coronavirus gestorben sind. In Österreich liegt die Durchimpfungsrate gegen Influenza derzeit unter zehn Prozent und jährlich sterben zwischen 1000 und 2000 Menschen an der Grippe. Wir könnten die Grippe viel besser beherrschen, als wir es tun, wenn mehr geimpft würde.

Wieso hängen all diese Viren eigentlich mit Tieren, speziell Vögeln, Rindern oder Schweinen, zusammen?

Uwe: Viren entwickeln sich in einer engen Wechselwirkung mit ihrem Wirt. Je mehr Kontakt zwischen Tierarten besteht, desto mehr Gelegenheiten ergeben sich, um die natürliche Artbarriere zu überwinden. Es braucht meist etliche Schritte, bis ein Virus sich in einer neuen Wirtsart etabliert. Je größer die Bevölkerungsdichte und je mehr Kontakte mit Wild- oder Nutztieren, desto mehr Gelegenheiten haben neue Viren, sich anzupassen.

Wie wird eigentlich der passende Grippeimpfstoff für die kommende Saison bereitgestellt?

Uwe: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) passt ihre Empfehlungen für die Grippecocktails jedes Jahr zweimal an, abwechselnd einmal für die Wintersaison auf der Nordhalbkugel und einmal für die Wintersaison auf der Südhalbkugel. Dazu analysieren Laboratorien auf der ganzen Welt über zehn Millionen Virusproben pro Jahr, um die zirkulierenden Stämme mit dem größten Risikopotenzial zu identifizieren.

Ihre drei halbwüchsigen Söhne sind in England zur Welt gekommen, Sie hatten dort beide interessante berufliche Positionen. Was hat Sie bewogen, nach Österreich und speziell nach Wolfsgraben zu ziehen?

Uwe: Die Arbeit und der nahende Brexit. Wir haben uns zwanzig Jahre für Tiergesundheit in Europa engagiert, haben in verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet und konnten uns mit den Motiven für den Brexit einfach nicht identifizieren. Dann zogen wir unseren eigenen Brexit vor. Da wir keine Großstadtmenschen sind, haben wir uns ausführlich im Wiener Umland umgeschaut und blieben dann in Wolfsgraben hängen.

Doris: Meine Eltern leben in Wien, der Flughafen ist in Reichweite, es gibt gute Schulen für unsere Burschen hier. Sie sind jetzt 12, 15, und 17 und lernten Deutsch bis zur Übersiedlung nur als Fremdsprache. Wir wollen ihnen auch die Zweisprachigkeit ermöglichen und es ist gut, wenn sie Deutsch jetzt für eine Weile als erste Sprache verwenden. Und die Lebensqualität ist im Wienerwald sehr hoch. Wir haben gute Luft und es ist nicht weit in die Berge zum Wandern, Klettern und Skifahren.