Mit „Erdbeeren und Musik“ auf der Purkersdorfer Bühne

Musikerin Birgit Denk wird am Samstag, 5. März, mit ihrer Band und dem neuen Album „Erdbeeren und Musik“ in der Bühne Purkersdorf gastieren. Bevor es allerdings soweit ist, plauderte sie mit der NÖN über den bevorstehenden Auftritt und ihre Erlebnisse in der Wienerwaldstadt.

Birgit Denk war bereits oft in Purkersdorf zu Gast. Wie oft, kann sie nicht sagen, „nach dem zweiten Mal haben wir aufgehört, zu zählen“, schmunzelt sie. Kommenden Samstag ist sie erneut in der Bühne Purkersdorf zu hören. Foto: Ulrike Hölzel

„Man findet nie einen Parkplatz“, antwortet Birgit Denk spontan auf die Frage nach Anekdoten und persönlichen Erlebnissen, die sie mit Purkersdorf verbindet.

„Aber Spaß beiseite. Wir sind total gerne in der Bühne und freuen uns jedes Mal wieder, wenn hier spielen dürfen. Das Ambiente ist total schön, mit den Guckkästen und vorne dem großen Raum fürs Publikum und der Bar daneben“ schwärmt die Sängerin und ergänzt: „Nach der langen Durststrecke freut es uns besonders, hier endlich wieder spielen zu können.“

Wie oft die Musikerin gemeinsam mit ihrer Band bereits in Purkersdorf aufgetreten ist, weiß sie nicht. „Nach dem zweiten Mal haben wir zu zählen aufgehört, ab dann nennt man es Tradition“, schmunzelt Denk.

Prägendste Erlebnisse in Songs verpackt

Das Publikum darf sich auf Birgit Denk, ihre Band und das Album „Erdbeeren und Musik“ freuen. Ein für die Musikerin ganz besonderes Album. „Anlässlich meines 50. Geburtstags vergangenes Jahr habe ich in meinem geschichtlichen Schatz gewühlt, meine prägendsten Erlebnisse herausgegriffen und zu Liedern verarbeitet. Viele Geschichten habe bestimmt nicht nur ich, sondern auch andere Menschen erlebt“, meint die Sängerin.

Dabei erzählt vor allem der Titel des Albums eine besondere Geschichte. „Wiesen ist nicht nur Erdbeergemeinde Österreichs, sondern dort finden auch legendäre Musikfestivals statt. Mit 16 Jahren war ich erstmals in Wiesen auf einem Festival und habe meinen Schwarm dort getroffen. Ich habe dann nicht nur den Festivalabend in Wiesen verbracht, sondern auch die ganze Nacht im Wald. Nach dem Erlebnis war mir klar: Ich liebe Musik, ich liebe Menschen und ich liebe Festivals. Aus dieser Erfahrung heraus habe ich Jahre später meine Leidenschaft zum Beruf gemacht“, blickt Denk zurück.

Diese und noch mehr Geschichten wird Birgit Denk gemeinsam mit ihrer Band am Samstag, 5. März, um 19.30 Uhr in der Bühne Purkersdorf dem Publikum musikalisch darbringen. Karten gibt es über Ö-Ticket oder Eventjet im Vorverkauf um 28 Euro sowie an der Abendkassa um 30 Euro. Einlass ist um 18.30 Uhr. Weitere Details unter www.die-buehne-purkersdorf.at

