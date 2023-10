Murg und Bernardin präsentierten ihr Kabarett in Mauerbach

Ihr erstes gemeinsames Programm präsentierten die Kabarettisten Bernhard Murg und Stefano Bernardin in der Schlossparkhalle in Mauerbach. „Bis einer weint...!“ lautetet der Programmtitel und wie erwartet wurde es ein sehr humorvoller Abend für das zahlreich erschienene Publikum. „Die Besucherinnen und Besucher waren ausgnahmslos begeistert von den beiden Publikumslieblingen“, freute sich auch Organisator Franz Müllner von der Donaukultur. Auch Bürgermeister Peter Buchner und geschäftsführende Gemeinderätin Manuela Bannauer zeigten sich begeistert und freuten sich 400 Gäste aus nah und fern in der Schlossparkhalle begrüßen zu können. Das Team der Hochramalpe war für die kulinarische Verpflegung zuständig.