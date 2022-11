Purkersdorf: Wenn nichts mehr geht, hilft nur das Funkgerät

Die Stadtgemeinde Purkersdorf lud zum Abstimmungsgespräch über das derzeit intensiv diskutierte Thema „Blackout“. Dabei zeigten die Amateurfunker auch neue Möglichkeiten im Radiowellenbereich auf.

Baudirektor Nikolaj Hlavka, der in der Gemeinde auch für den Katastrophenschutz verantwortlich ist, hatte zu dem Gespräch neben Bürgermeister Stefan Steinbichler den Vizebürgermeister und ehemaligen Feuerwehrkommandanten Viktor Weinzinger, Stadtamtsdirektorin Claudia Winkler-Widauer sowie Vertreter der Blaulichtorganisationen sowie der Purkersdorfer Schulen geladen. Und eben auch die Amateurfunker Thomas Panhofer, Rudolf Fuchs und Michael Zwingl, die dann beim Thema Kommunikation im Mittelpunkt standen.

„Nach ein paar Stunden gehen dann die Handys nicht mehr und auch das Internet ist tot“, erklärte Hlavka. Dann sei man voll auf die Fähigkeiten der Amateurfunker angewiesen. Diese seien sich ihrer Rolle in diesen Krisensituationen vollkommen bewusst, betonte Zwingl: „Wir haben ein System entwickelt, von dem jede Person und vor allem Gemeinden profitieren können“.

Fuchs stellte dieses System im Anschluss vor. Dabei wird ein eigenes Netz auf einer eigenen „Welle“ aufgebaut. Dieses Netz funktioniert autark und ermöglicht die Kommunikation über ein „Mash“ und eigene Module auch dann, wenn es keinen Strom mehr gibt.

„Wir haben uns mit Krisensituationen sehr intensiv beschäftigt und werden das auch weiterhin tun“, versicherte Bürgermeister Stefan Steinbichler beim Gespräch. So würden in nächster Zeit ein weiteres Notstromaggregat und eine Hebeanlage für die Wasser-Hochbehälter angekauft. Außerdem sei ein weiterer Termin mit den Amateurfunkern ausgemacht worden. „Im nächsten Frühjahr wollen wir auch an einer ausgedehnten Blackout-Übung teilnehmen“, betonte Steinbichler.

