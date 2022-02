Musikschulen der Region Purkersdorf: Gemeinschaftsgefühl motiviert

„Es gibt nach wie vor viele Kinder, die begeistert Blasinstrumente lernen“, weiß Katharina Würzl, Leiterin der Musikschule Wienerwald Mitte.

Und auch in der Musikschule Oberes Wiental sind Blech- und Holzblasinstrumente beliebt. Dazu trägt ein breites Angebot bei: Neben dem Einzelunterricht, gibt es die „Bläserklasse“ in Kooperation mit der Volksschule Tullnerbach sowie spezielle Ensembles, in denen Schüler ihr Talent entfalten können.

2019: Erwachsenen-Bläserklasse ins Leben gerufen

„Gitarre und Klavier sind nach wie vor die ,Spitzenreiter‘ beim Wunsch der Kinder, ein Instrument zu lernen. Die ,Bläserklasse‘ erfreut sich allerdings seit fast zehn Jahren großer Beliebtheit. Hier ist einerseits das Erlernen des Instruments wichtig, andererseits das Gemeinschaftserlebnis, das beim Musizieren im Orchester entsteht“, sagt Tina Schmidt, Leiterin der Musikschule Oberes Wiental.

Aus diesem Grund wurde in Anlehnung an die „Bläserklasse“ in der Volksschule, im September 2019 auch die Erwachsenen-Bläserklasse ins Leben gerufen. „Ein Einstieg in dieses Ensemble ist jederzeit möglich. Es kommen Menschen von Neulengbach bis Purkersdorf nach Pressbaum, um daran teilzunehmen“, so Schmidt.

Schwierigkeiten gibt es durch die Corona-Pandemie aber beim Ausprobieren der Instrumente. Bei Blasinstrumenten sind strengere Maßnahmen einzuhalten. Kinder können aufgrund der Infektionsgefahr die verschiedenen Blech- und Holzblasinstrumente nicht einfach ausprobieren.

„Hier ist auch deutlich zu spüren, dass deshalb das Interesse, ein Blasinstrument zu lernen in den letzten beiden Jahren gesunken ist“, sagt Katharina Würzl.

Trotz Herausforderungen sind sich die Musikschul-Leiterinnen aber einig: Die Blasmusik besitzt einen hohen Stellenwert. „Es ist ein generationenübergreifendes Miteinander-Musizieren, das sehr verbindend und identitätsstiftend ist“, sagt Würzl.

Und auch Schmidt betont: „Die Blasmusik ist für mich einer der wichtigen Kulturträger. Sie trägt viel zum kulturellen Leben, zum Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft und zur Gestaltung von Festen bei. Und das alles generationenübergreifend und idealistisch.“

