Schaumparty bei der Feuerwehr begeisterte die Kids

Es ist das Highlight des Ferienspiels: Der Blaulichttag der Feuerwehr Wolfsgraben. Auch heuer waren wieder 80 Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern und Großeltern auf der Festwiese der Feuerwehr Wolfsgraben sowie im Feuerwehrhaus mit dabei. Die Kinder lernten die Aufgaben und Tätigkeiten der Feuerwehr näher kennen. Nach der Begrüßung durch Kommandant Florian Krebs, Vizebürgermeister Christian Lautner und Gemeinderätin Katharina Lautner ging es los: Die Kinder wurden in Gruppen aufgeteilt und es konnten Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände bestaunt, aus- und anprobiert werden.

Sogar kurze Touren mit den Einsatzfahrzeugen wurden gemacht und mit Hilfe von Mitgliedern der Aktivmannschaft wurden fiktive Löschangriffe simuliert. Großes Interesse rief auch die Station Kinderpolizei hervor und seitens des Roten Kreuzes stand eine Hüpfburg in Form eines Notarztwagens für den „Einsatz“ bereit. Nach der Stärkung mit von Vizebürgermeister Lautner gespendetem Eis gab es dann endlich die von vielen Kindern erwartete traditionelle Schaumparty: Löschschaum wurde auf der Wiese aufgebracht, die Kinder genossen ausgelassen das Schaumbad. Ein interessanter und lehrreicher Nachmittag ging schneller vorüber als manche wahrhaben wollten. Die Feuerwehr Wolfsgraben bedankt sich bei Polizei und Rotem Kreuz für die Teilnahme am Ferienspiel und bei allen kleinen und großen Besuchern für das Interesse an der Feuerwehrtätigkeit.