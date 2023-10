Astrid Wessely: „Als Expertin sichtbar machen“

„Das Ziel meines Blogs ist es, meine Expertise zur Verfügung zu stellen und mich dadurch auch einem weiteren Kreis als Expertin verstärkt sichtbar zu machen“, so Architektin Astrid Wessely, die ihr Büro im Zentrum von Purkersdorf betreibt und in Gablitz beheimatet ist. Seit zehn Jahren ist die engagierte und vielfältig aktive 51-jährige vielen auch als Frau in der Wirtschaft bekannt, als welche sie sich in der örtlichen aber auch der Landes-Wirtschaftskammer stets vorrangig für die Interessen ihrer Geschlechtsgenossinnen einsetzt.

Netzwerke nutzen

Die Themenschwerpunkte ihres seit September bestehenden Blogs kreisen um Nachhaltigkeit und nachhaltiges Bauen, wie etwa biologische Materialien. Neben Frauenthemen im Rahmen ihrer Profession ist das Überthema ihres elektronisch-publizistischen Stilmittels soziales Engagement. „Es geht etwa darum, wie man Netzwerke bilden und nutzen kann, um zum Beispiel auf allen Ebenen ressourcenschonend zu leben. Das sind wir unseren Kindern schuldig“, so Wessely, die stets beweist, wie sie Gutes in ihren eigenen Netzwerken lebt, vorlebt und bewirkt. So sei etwa daran erinnert, wie sie die Pressbaumer Schrankflüsterin Gina Halbauer dabei unterstützte, dass der junge Beruf der Ordnungsberater von der Wirtschaftskammer als solcher anerkannt wurde (die NÖN berichtete).

Vorreiterin im Massivholzbau

Zudem gibt Astrid Wessely in den Blogs auch Einblick in die gesamte Vielfalt und Fülle ihres Berufslebens: „Ich mache seit 15 Jahren Holzbau und zwar Massivholzbau, den sogenannten CLT-Bau. Wenige in Österreich haben dabei so viel Erfahrung wie ich.“ Und sie führt dazu weiter aus: „Heute gibt es für den Holzbau viele Regeln und Normen. Ich lernte noch aus Fehlern, bei mir war es Learning by Doing“, so Wessely, die als Architektin auch Vorreiterin im Bereich gemeinschaftliches Wohnen ist.

Glückliches Familien-Trio

Im Büro wird sie seit April 2020 von ihrem 22-jährigen Sohn Walther unterstützt, der Ende Oktober seine Lehre zum bautechnischen Assistenten abschließt und weiterführend die Ausbildung für Bauträger absolviert. Zum Familien-Trio zählt weiters die 15-jährige Tochter Marlene, die die Modeschule Michelbeuern besucht. Dazu Wessely, deren Name auf tschechisch fröhlich heißt: „Ich bin glücklich über die gute Beziehung mit meinen Kindern.“ Walther unterstützt die Architektin im Büro vorrangig bei Projektabläufen, Ausschreibungen, Baubegleitung und Massenermittlung für Ausschreibungen und Vergaben.

Engagierte Gründerin

2007 machte sich die Architektin selbständig, 2009 gründete sie in Gablitz das Wienerwaldnetzwerk „Die Künstler“ mit. Seit zehn Jahren ist sie in der Wirtschaftskammer Purkersdorf als Frau in der Wirtschaft aktiv, seit vier Jahren sitzt sie auch im Ausschuss für persönliche Dienstleister und Einpersonen-Unternehmen in der WKNÖ. Ab 2014 war sie eine Periode Gemeinderätin in Gablitz, dort ist sie vielen auch durch die 2015 gegründete Flüchtlingshilfe „Gablitz hilft“ bekannt, die vor zwei Jahren auch eine Schule und Kindergarten in Syrien aufbaute. Bei der Etablierung der regionalen Wunderweiber Wienerwald war sie ebenso dabei wie bei deren virtuellem Marktplatz, der anlässlich Corona zu Ostern 2020 auf Facebook ins Leben gerufen wurde und soeben das 5.000. Mitglied zählen konnte.

Vielfältige Interessen

Schon mit 14 Jahren war die in Tirol Aufgewachsene als Bergführerin tätig und liebte es, mit Kindern zu arbeiten und am Berg zu musizieren. Während der Gymnasialzeit in Wörgl studierte die Gitarrespielerin Musik am Konservatorium Innsbruck, mit 19 hatte sie eine recht erfolgreiche Band namens „Stone, Dead, Bogeyman“. „Ich tat viel, das ging alles locker und ich brachte meine Interessen nebeneinander immer gut unter einen Hut“, reflektiert sie lachend.

Nach einem Erststudium Englisch und Pädagogik sattelte sie auf Architektur um, studierte die erste Halbzeit in Innsbruck, später, mit Unterbrechung, an der TU Wien. Denn: „1997 habe ich das Studium auf Eis gelegt, um beim Aufbau eines Internetproviders mitzuhelfen. Ich war Abteilungsleiterin von 15 Mitarbeitern in der technischen Auftragsabwicklung, also Firstlinerin. 2002 ging ich dann in Karenz und da habe ich das Studium dann abgeschlossen und mich unmittelbar selbstständig gemacht“, erzählt Wessely aus ihrem seit jeher abwechslungsreichen und vielfältigen Leben.

In ihrem Beruf lebt sie nun ihr künstlerisches, technisches, wissenschaftliches Können und den Bezug zur Natur aus und liebt es, täglich mit unterschiedlichen Menschen, „vom kleinen Arbeiter, der kaum Deutsch kann, bis zum Vorstandsvorsitzenden Kontakt zu haben“. Ihrem Elternhaus verdankt sie das Akzeptieren differenzierter politischer Meinungen und diese gelten zu lassen. „Ich bin mit dem Toleranzgedanken und einem respektvollen Umgang bei unterschiedlichen Meinungen groß geworden und mir ist es wichtig, für andere Weltanschauungen offen zu bleiben und nicht zu pauschalieren“, erläutert sie.

Und stets bleibt es wesentliche Devise der ambitionierten Vorreiterin: „Es ist wichtig, dass wir Frauen uns Räume schaffen, wo wir uns gegenseitig stärken, unterstützen und helfen.“ Mehr zu lesen gibt es unter www.astridwessely.com.