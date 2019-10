Im Rahmen der sehr erfolgreichen „Blue Monday“-Serie in der Bühne Purkersdorf präsentierte die Newcomer Band „Another Colossus Is Rising“ ihre neue CD.

Das Album-Release Konzert mit dem verheißungsvollen Titel „Sanguinary Solution“ war dann doch nicht so „blutrünstig“, wie angekündigt, aber energiegeladen allemal.

Alex, Alex und Johannes haben ihre biologischen Wurzeln zwar in Pressbaum, die musikalischen allerdings in der Metal-Ära der späten 70er, einige Punk Einflüsse waren auch nicht zu überhören. Einfach kraftvoller Rock einer talentierten jungen Band, was sie einen Abend lang auch unter Beweis stellten.