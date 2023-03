Blue Monday Techniker als DJ Creexx auf der Bühne in Purkersdorf

Birgit Kindler

Elektronische Musik wird von DJ Creexx auf der Bühne gespielt. Foto: Nadja Büchler

M usik, die sonst nicht so oft auf der Bühne zu hören gibt, steht am Montag, dem 3. April, am Programm. DJ Creexx spielt im Rahmen von Blue Monday ein DJ-Set aus Progressive House und Trance Tracks sowie eigenen Produktionen.