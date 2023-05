Gat verlässt Pressbaum: Vorbereitung auf den Abschied

Zu Christi Himmelfahrt trotzten Ärztin Natalia Maxim, Boutique & Bistro-Besitzerin Gat Ketplang sowie die NÖN-Journalistinnen Nadja Büchler und Monika Närr gemeinsam dem feucht-kalten Wetter. Das Quartett zog sich in die gemütlichen Geschäftsräume von Ketplang zum Feiertags-Brunch zurück. Das fröhliche Beisammensein wurde aber auch durch ernsthafte Gespräche unterbrochen, wird Ketplang doch ihren Standort Ende Juli aufgeben und Pressbaum verlassen. „Leider sind in unserem Ort keine Geschäftslokale zu mieten. Je länger ich mich umsah auf umso mehr Frauen traf ich, die gute Geschäftsideen haben und abwandern müssen“, betont Ketplang. Und weiter: „Wenn Rewe neu baut und Spar wie geplant ausbaut verpflegen Konzerne verstärkt die Bewohner, für das meiste Andere fließt die Kaufkraft dann aber wohl ins Wiener Auhofcenter ab. Gerade kleine Einheiten halten einen Ort doch lebendig und kommunikativ“, erklärt die sonnige Netzwerkerin zu ihrem reiflich überlegten Entschluss.

Veranstaltungen bis zum Sommer

Sie erwähnt zudem, von der Wirtschaftskammer immer beste Unterstützung erhalten zu haben, spricht aber vor allem mangelnde Aktivitäten der Politik an, um den Ort lebens-, geschäfts- und kundenfreundlicher zu gestalten. Aktuelle Sommermode, Late Night Shopping und Veranstaltungen wie Lesungen oder Vorträge wird es bis zum Sommer weiterhin geben. Am Freitag, 2.Juni findet das Late Night Shopping ab 18 Uhr mit Charity-Verkauf für Hope for the Future und Künstlerin Martina Rabl statt. Am 9. Juni gestaltet Christoph Schobesberger ab 19 Uhr eine literarisch-musikalische Betrachtung zum Thema Liebe und am 16. Juni steht Natalia Maxim ab 18 Uhr für Fragen rund um Stärkung des Immunsystems und ästethische Medizin zur Verfügung.

