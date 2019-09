Ein Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb hielt die Feuerwehren am Samstagnachmittag auf Trab. Wie die Feuerwehr Gablitz berichtet, konnte "gerade noch ein Übergreifen der Flammen auf den direkt angeschlossenen Kuhstall verhindert werden" Die Herausforderung bei solchen Großeinsätzen sei die Koordination mehrerer Feuerwehren, in diesem Fall sogar bezirksübergreifend. "Danke an alle Kräfte die im Einsatz waren", loben die Kameraden die Zusammenarbeit.