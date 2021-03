Der Brauch des Ratschens zu Ostern hat bereits lange Tradition. In Purkersdorf wurde diese allerdings vor einiger Zeit unterbrochen. Seit zwei Jahren bemüht sich Pastoralassistent Björn Ziegerhofer darum, die Tradition in der Stadtgemeinde wiederzubeleben. „Das Ratschen ist immer wieder eine schöne Tradition, die wir 2019 gemeinsam mit den Ministranten wieder ins Leben gerufen haben“, erzählt Ziegerhofer. Allerdings ist es – vor allem bedingt durch die Corona-Pandemie – schwierig, Ratscher zu finden. „Vergangenes Jahr konnten wir etwa gar nicht gemeinsam gehen. Da habe ich jeden und jede dazu eingeladen, zu Hause im privaten Bereich zu ratschen. Das wurde gut angenommen“, blickt der Pastoralassistent auf vergangene Ostern zurück.

Martin Schweiger stellt in Handarbeit Ratschen her. privat, privat

Heuer wird es zumindest in kleinem Kreis möglich sein, wieder mit den Ratschen durch die Straßen von Purkersdorf zu ziehen. „Ich denke, dass wir heuer zwei oder drei Gruppen mit jeweils zwei bis drei Ministranten schaffen werden“, meint Ziegerhofer und fügt hinzu: „Jeder ist herzlich dazu eingeladen, ratschen zu gehen.“

Die Bereitschaft ist aufgrund der Corona-Krise etwas getrübt. „Die Kinder sind unbedachter, die Eltern sind vorsichtiger, aber ich verstehe das. Vor allem auch in Hinblick darauf, dass viele das Osterfest auch mit den Großeltern verbringen möchten“, meint der Pastoralassistent aus Purkersdorf.

„Die Kinder sind unbedachter, die Eltern sind vorsichtiger, aber ich verstehe das. Vor allem auch in Hinblick darauf, dass viele das Osterfest auch mit den Großeltern verbringen möchten“,

Zudem muss jede Gruppe von einem Erwachsenen begleitet werden. „Zu 90 Prozent gehen bei uns Volksschulkinder ratschen. Die Gruppen bestehen dann meist aus einem Ministranten, einem oder mehreren Geschwistern und Freunden“, erzählt Ziegerhofer.

Für heuer sucht Ziegerhofer Ratscher, die sich freiwillig dazu melden und bereit sind, die Maßnahmen zu tragen. Geratscht wird heuer in Purkersdorf am Karfreitag zwischen 11 und 13 Uhr sowie am Karsamstag zwischen 11 und 13 Uhr. Wo die Route der Ratscher verlaufen wird, war bis Redaktionsschluss noch nicht klar. In Mauerbach starteten Anfang der Woche die Vorbereitungen für das Ratschen. „Wir haben von der Erzdiözese alle Vorgaben bekommen und werden uns jetzt überlegen, wie wir es machen“, erklärt Pastoralassistentin Gordana Cekolj. Wie bei der Sternsinger-Aktion im Jänner werde man die Kinder einladen, mitzumachen. „Wir hatten bei den Sternsingern allein elf Gruppen in Mauerbach. Die Bereitschaft war sehr groß und wir hatten den bisher größten Erfolg. Ich denke, dass es beim Ratschen ähnlich sein wird“, sagt Cekolj.

Ratschenbau-Handwerk vom Opa erlernt

Ein besonderes Ratschen-Erlebnis gibt es in Brand-Laaben: Dort sind viele Kinder mit „original handgefertigten Ratschen aus der Hand von Martin Schweiger“ unterwegs. Der Betreiber von „Martins Holzwerkstatt“ war in seiner Kindheit begeisterter Ratscherbub. Im Jahr 1979 hielt er seine erste Ratsche in Händen, die auch heute noch sein ganzer Stolz ist. Nicht nur das – er fertigt seit Jahren in Handarbeit selbst Ratschen an. Gelernt hat er das Handwerk von seinem längst verstorbenen Opa Ferdinand Stangl.

Gebaut werden die Ratschen nach wir vor in Opas Werkstatt. Damit dieses Handwerk nicht in Vergessenheit gerät, ist auch sein Sohn Alexander bereits in die Kunst des Ratschen-Bauens eingeweiht. Und sofern es Corona zulässt, plant der gelernte Tischler im kommenden Jahr für Interessierte einen Ratschenbaukurs.

Senta Binder, Werner und Erika Leopoldseder (v. l.). werden die Wienerwaldratsche zum Einsatz bringen. Stoiser (Archiv), Stoiser (Archiv)

In Eichgraben werden keine Ratschen-Kinder durch die Gassen ziehen. Hier wird seit Jahren die alte Wienerwaldratsche – ein ganz besonderes Exponat des Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereins Eichgraben – aus dem Wienerwaldmuseum zum Wienerwalddom gebracht, um für die Glocken einzuspringen. Die Ratsche wird vom Pfarrteam bedient.

„Wir werden sehr darauf achten, den nötigen Abstand zueinander einzuhalten, und die Kinder werden selbstverständlich Mund- und Nasenschutz tragen“, sagt Sebastian Hackl, er ist „Oberministrant“ und einer der drei Organisatoren in der Pfarre Maria Anzbach. Acht Gruppen mit je drei Kindern werden in der Pfarre in den Tagen vor Ostern zu den Häusern unterwegs sein, Lisa Christely und Sophia Mayer haben mit Hackl für die Einteilung gesorgt.

„Wir werden sehr darauf achten, den nötigen Abstand zueinander einzuhalten, und die Kinder werden selbstverständlich Mund- und Nasenschutz tragen“,

„Bei uns gehen ausschließlich Ministranten, die auch beim Sternsingen mitmachen. Wir freuen uns, in der Gemeinschaft der Ministranten wieder zusammen zu sein, um etwas Sinnvolles zu machen“, betont Sebastian Hackl.