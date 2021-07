Die Stadtgemeinde will das Brosig-Grundstück an der Hauptstraße an die Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland verkaufen. Kolportiert wird, dass die Alpenland der Stadt 1,5 Millionen Euro für die Fläche bietet. Allerdings unter der Voraussetzung, dass im hinteren Teil des Grundstückes die Bauklassen geändert werden, damit eine bessere Verbauung möglich ist. Ein entsprechendes Ansuchen der Pressbaumer Kommunal GmbH (kurz PKomm) – ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Stadtgemeinde – an den Bauausschuss wurde aber bereits abgelehnt, wie Bauausschuss-Mitglied und Stadtrat Alfred Gruber (SPÖ) der NÖN bestätigt: „Der Forderung der Pkomm einer Umwidmung wurde nicht stattgegeben.“

Kristina Veraszto Verkauf ohne Ausnahmen

Derzeit gilt für das Grundstück auch noch eine Bausperre. Die Aufhebung dürfte ebenfalls Gegenstand der Verhandlungen sein. Gegen den geplanten Verkauf ist die Pressbaumerin Eva-Maria Prinz. Sie hat vor etwas mehr als einer Woche eine Online-Petition unter dem Titel „Rettet das Brosig-Grundstück“ gestartet, die bis zum Redaktionsschluss am Montag fast von 200 Bürgern unterschrieben wurde.

Erholung im Zentrum statt Wohnanlage

Die Fläche im Zentrum von Pressbaum soll nicht verbaut werden, sondern als Erholungsraum dienen. Zudem sprechen sich die Bürger dafür aus, dass die Jugend das Grundstück weiterhin benutzen darf. Eine neue Wohnhausanlage würde nur die Verkehrs- und Parkplatzproblematik weiter befeuern.

„Weil wir auch weiterhin in einer lebenswerten, sozialen und ökologischen Gemeinde leben wollen, ersuchen wir, den geplanten Verkauf und die Verbauung des Grundstücks zu stoppen“, schreibt Prinz in der Petition an ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner und Vizebürgermeister Michael Sigmund (Grüne). Für den urlaubenden Stadtchef nahm ÖVP-Vizebürgermeisterin Jutta Polzer zur Causa Stellung: Die Alpenland sei nach einer Markterhebung mit anderen Interessenten als Bestbieter hervorgegangen.

Stadt will Platz für Kinder schaffen

Das Angebot von 1,5 Millionen Euro liege zwar am Tisch, bestätigt Polzer, weitere Eckpunkte zum Verkauf – wie zum Beispiel eine mögliche Änderung der Bauklassen – wurden aber noch nicht fixiert. „Das sind alles Verhandlungen, die derzeit laufen“, so Polzer. Das Ziel der Stadt sei jedenfalls Platz für die Pressbaumer Kinder zu schaffen. „Vorrangig ist, dass wir die zwei Kindergartengruppen bekommen, die wir dringend brauchen“, sagt die Vizebürgermeisterin. Dass jetzt die Wogen hochgehen, versteht Polzer aber nicht. Jede Grünfläche sei wichtig, das Brosig-Grundstück liege aber schon zwischen lauter Wohnbauten: „Ich weiß nicht, ob das ein erhaltenswertes Grundstück ist, um es als Grünfläche zu titulieren.“

„Wir ersuchen, den geplanten Verkauf und die Verbauung des Grundstücks zu stoppen.“ Eva-Maria Prinz

SPÖ-Stadtrat Gruber ist grundsätzlich nicht gegen einen Verkauf, wie er im NÖN-Gespräch erzählt, aber jeder muss sich an den Bebauungsplan halten: „1,5 Millionen Euro sind natürlich ein starkes Argument. Der Preis darf aber nicht erzielt werden mit dem Wunsch, die Bebauungsbestimmungen zu ändern.“ Nicht erfreut über die derzeitigen Pläne ist jedenfalls Stadtrat Wolfgang Kalchhauser (WIR!): „Der Verkauf der Brosig-Gründe darf nicht zum Löcherstopfen für all die unfassbaren Fehlentscheidungen herhalten“, so Kalchhauser.

Bis es aber zu einem wirklichen Verkauf des Grundstückes kommt, dürfte es noch dauern, wie Vizebürgermeisterin Polzer erklärt: „Im Sommer werden noch Verhandlungen geführt und wir hoffen, dass wir evtl. im Oktober zu einem Vertragsabschluss kommen.“