„Bin als Autorin angekommen“: Schüttengruber-Erstling über Anti-Aging

Nun ist sie unter die Buchautorinnen gegangen: Volksopern-Sängerin und Kräuter-Fachfrau Renée Schüttengruber freut sich auf das Erscheinen ihres Erstlingswerks am 1. April. In Folge ist auch eine Präsentation in der Region geplant.

Gemeinsam mit Eunike Grahofer publizieren die beiden zertifizierten Kräuter-Pädagoginnen unter dem Titel „Schönheitspflanzen und ihre Wirkung. Anti-Aging der Natur“ im Freya-Verlag.

„Rose macht Frauen weicher, entspannter und relaxt die Gesichtszüge.“

„Prophylaxe und Schönheitspflanzen sind eine Marktlücke in der Kräuterkunde“, betont Schüttengruber, die ihre Rezepte für innere und äußere Anwendungen zusammenstellt und sich in ihrem ganzheitlichen Buch neben Naturkosmetik auch Kochrezepten widmet. In den einzelnen Kapiteln werden etwa Rose oder Bergtee, Heilwässer oder Weihrauch näher beleuchtet.

Die Ergebnisse gibt es in ihrem Buch „Schönheitspflanzen und ihre Wirkungen“ zu lesen. Foto: Verlag Freya

So beschreibt sie beispielsweise, wie aus der Rose Grundsubstanzen wie Rosenessig, Rosenwasser, Rosenextrakt oder Rosenmazerat (Rosenölauszug) hergestellt werden können. „Rose macht Frauen weicher, entspannter und relaxt die Gesichtszüge“, so die Kräuter-Expertin.

Altes Wissen hat sie dabei gemeinsam mit Grahofer ausgehoben, zusammengetragen und auch Bücher aus Antiquariaten als Informationsquelle genutzt. Als bereichernd empfindet die Autorin, dass Naturkosmetik „heute auch mit modernen Rohstoffen erzeugt werden kann“ und dass „wir jetzt über internationale Erfahrung verfügen und Wissen aus der ganzen Welt kombinieren können, wenn wir zum Beispiel Pulver aus Indien mit Ölen aus Marokko mischen.“

„Wohlbefinden im Alter erhalten“

Schwerpunktmäßig hat Schüttengruber „ein Buch für Frauen im Wechsel und ältere geschrieben, um ihnen bei der Umstellung ihrer Körper behilflich zu sein, etwa wenn es um Themen wie Libido, Scheidentrockenheit, Altersflecken oder Altersfalten geht.“ Sie fügt hinzu: „Auch ich gehe auf den Wechsel zu und verwende alle meine Produkte selbst. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Wohlbefinden im Alter zu erhalten.“

Zudem werden zu den Buchinhalten begleitende Kurse angeboten, etwa am Kremser Institut Neverest Lifelong Learning von ORF Niederösterreich-Radiomoderatorin Jennifer und Ehemann Markus Frank-Schagerl. Eunike Grahofer leitet dort den Lehrgang zum diplomierten Wildkräutertrainer, Renée Schüttengruber hält in diesem Rahmen im August die Kurse für Naturkosmetik.

Weiters kooperieren sie bei der Gestaltung und Abhaltung von Kursen in niederösterreichischen Orten, die Mitglied der Plattform „Gesunde Gemeinde“ sind.

Ein dichtes Frühjahrsprogramm bietet Schüttengruber zudem im Rahmen des Beautyclubs Austria, des Ober-Grafendorfer Naturkosmetik-Unternehmens Styx. Für diesen hat sie die Inhalte vor zwei Jahren entwickelt und baute den Kursbereich auf, den sie seither leitet. Auch hier hält sie ab April Anti-Aging Kurse sowie weitere zu vier speziellen Themenkreisen der Naturkosmetik.

Bereits nächstes Buchprojekt in Planung

Schüttengruber fühlt sich „als Autorin angekommen“ und plant bereits ihr nächstes Buchprojekt, in dem sie sich der Honigkosmetik widmen will. „Honig ist so alt wie die Menschheit und das allumfassendste Heil- und Schönheitsmittel, das wir kennen“, so die elangeladene Tullnerbacherin.

Wie sehr die innerlich und äußerlich angewandte Naturkosmetik an ihr selbst wirkt, davon kann man sich zwischen März und Juni auch an der Volksoper überzeugen. Da steht Sopranistin Schüttengruber nämlich in 16 Vorstellungen als Madame Renaud im Musical La Cage aux Folles auf der Bühne. Weitere Informationen zu allen Terminen und Veranstaltungen unter www.schuettengruber.com

